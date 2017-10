JAKARTA - Novel Sapardi Djoko Damono yang berjudul Hujan Bulan Juni akhirnya diangkat ke dalam layar lebar. Sayangnya, ia tidak ingin terlibat sama sekali dalam proses produksi film tersebut.

Pria berusia 77 tahun tersebut menegaskan bahwa haram hukumnya bagi dia untuk terlibat dalam pembuatan naskah skenario film tersebut.

“Bung, bagi saya itu haram, enggak boleh. Kalau orang turut campur di dalam proses pembuatan sebuah karya yang didasarkan pada karyanya itu namanya dia turut campur. Enggak boleh kayak gitu menurut saya. Karena itu enggak boleh, di mana pun gak boleh,” tegas Sapardi saat ditemui di Jakarta Selatan, Selasa (24/10/2017).

Sapardi memiliki alasan tersendiri mengapa ia menolak untuk ikut berpartisipasi di dalam proses produksi. Ia tak ingin kehadiran dirinya justru membatasi kreativitas tim produksi filmnya.

“Bukan (takut) terlalu subyektif tapi saya akan memblokir kreativitas yang bikin film. Itu masalahnya. Dia kan takut sama saya, apalagi orangnya lebih muda dari saya. Nanti orangnya begini-begitu kan terganggu. Jadi kalau begini kan kreativitas dia berjalan dengan sendirinya,” tambahnya.

Novel Hujan Bulan Juni sendiri merupakan salah satu novel best-seller di Indonesia. Novel ini juga sebenarnya diangkat dari puisinya yang berjudul sama.

(aln)