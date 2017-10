LONDON - Berdasarkan konser terakhir yang dijalani Renee Zellweger, dirinya akan bermain di film biografi Judy Garland yakni "Judy". Dilatarbelakangi film Pathé and Calamity, naskah akan digarap oleh Tom Edge.

Mengutip E! News, Selasa (24/10/2017), Rupert Goold (King Charles III) akan mengarahkan film tersebut, dan produksi diklaim akan dimulai pada Februari 2018.

Hampir 30 tahun setelah The Wizard of Oz menjadikannya bintang film internasional di London pada 1968, film biografi tersebut mengikuti perjalanan Garland saat ia mempersiapkan pertunjukan yang terjual habis-habisan, termasuk The Talk of the Town (yang menampilkan karya klasik seperti "Over the Rainbow" dan "The Trolley Song").

Namun di balik layar, Garland berkelahi dengan manajemennya, ia merasa terlalu banyak bekerja setelah menghabiskan waktu di bisnis pertunjukan.

Garland juga sangat merindukan anak-anaknya, dia bahkan merenungkan berjalan menjauh dari panggung. Sementara itu, dia mengimbangi asmara dengan pengusaha dan musisi Mickey Deans (yang ia nikahi berbulan-bulan kemudian).

Produser film biografi tersebut mengungkapkan, film ini akan menampilkan beberapa lagu Garland yang paling populer.

Pemenang BAFTA David Livingstone juga akan menghasilkan Judy for Calamity Films.

Pathé akan mendistribusikan film Judy di Prancis, Swiss dan Inggris, juga akan menangani penjualan global secara langsung.

Diketahui, Garland yang meninggal karena overdosis barbiturat pada 1969, telah menjadi subyek beberapa film yang dibuat untuk TV selama bertahun-tahun.

Seperti Andrea McArdle yang memainkannya di Rainbow NBC (1978), Tammy Blanchard dan Judy Davis memainkannya di ABC's Life with Judy Garland: Me and My Shadows (2001), dan Sigrid Thornton memerankannya di Seven's Peter Allen: Not The Boy Next Door (2015 ).

Bagi Zellweger, Judi menandai kembalinya musik yang telah hilang, ia juga menerima nominasi Academy Award untuk peran utamanya sebagai Roxie Hart pada 2002 untuk adaptasi film musikal Chicago Broadway. Drama terbarunya yakni "Same Kind of Different as Me", memulai debutnya pada 20 Oktober, menghasilkan USD2,6 juta.

(edh)