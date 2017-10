JAKARTA – Marvel Studio kembali merilis film dari Marvel Cinematic Universe atau lebih dikenal dengan sebutan MCU. Setelah sebelumnya menayangkan pasukan superhero penjaga ruang angkasa, Guardians of the Galaxy, kini Marvel melanjutkan cerita dari Dewa Petir, Thor.



Ini merupakan film ketiga dari cerita superhero yang membawa senjata andalan Palu Mjolnir tersebut. Thor pertama kali dirilis pada tahun 2011 dan sekuel pertamanya diluncurkan dengan judul Thor: The Dark World pada tahun 2013.

Melanjutkan cerita empat tahun sebelumnya, Asgard atau tempat tinggal Thor (Chris Hemsworth) dikisahkan sedang berada dalam bahaya. Loki (Tom Hiddleston) telah mengambil alih Asgard dan membuang sang ayah, Odin (Anthony Hopkins) ke Bumi.

Sementara itu Thor sendiri terkurung di sebuah penjara dan menjadi tahanan dari Surtur, sosok monster api yang kerap menyerang Asgard. Surtur pun mengatakan kepada Thor bahwa Asgard akan segera hancur karena Ragnarok atau kiamat bagi Asgard akan segera tiba.



Perjuangan Thor dalam menyelamatkan Asgard tak hanya sampai di situ saja. Ia juga harus menghadapi seorang musuh baru yang kuat dan keji bernama Hela (Cate Blanchett). Sekadar informasi, Hela ternyata adalah kakak perempuan Thor yang sudah lama dikurung oleh Odin karena memiliki ambisi besar untuk menguasai alam semesta.



Bagaikan peribahasa ‘sudah jatuh, tertimpa tangga’, Thor pun harus menghadapi kekuatan luar biasa dari Hela tanpa senjata andalannya, Mjolnir. Secara mengejutkan, Hela berhasil menghancurkan Mjolnir yang dilepaskan oleh Thor dalam reuni keluarga pertamanya.



Untungnya, Thor menemukan banyak teman untuk membantunya menghadapi Hela, termasuk teman lamanya dari Avengers: Age of Ultron, Bruce Banner atau Hulk (Mark Ruffalo). Thor yang tampil dengan penampilan rambut pendek juga bertemu dengan salah satu superhero Marvel, Doctor Strange (Benedict Cumberbatch).



Sutradara Taika Waititi menggarap Thor: Ragnarok dengan sangat menyenangkan. Benang merah dari cerita Thor pertama sampai kedua tetap dilanjutkan serta menabahnya dengan beberapa twist ringan nan menarik. Sebelumnya sempat ada keraguan bahwa Thor akan menjadi film Marvel yang gagal mengingat Taika adalah sutradara film-film indie seperti What We Do in the Shadow atau film terakhirnya Hunt for the Wilderpeople. Namun, Taika membantah prediksi tersebut dengan hasil yang memuaskan dari segala aspek termasuk soundtrack.

Berkaca pada kesuksesan Guardians of the Galaxy, Taika memilih lagu zaman dahulu sebagai original soundtrack Thor: Ragnarok. Tak tanggung-tanggung, lagu yang dipilih adalah Immigrant Song milik Led Zeppelin yang dirilis pada tahun 1970. Terlepas dari liriknya yang menuliskan “the hammer of gods”, Immigrant Song menjadi satu hal pembeda Thor: Ragnarok dari film-film Marvel lainnya. Nuansa lagu yang penuh semangat dengan beat classic rock seolah menggambarkan semangat perjuangan Thor menyelamatkan Asgard meski tanpa Mjolnir.



Selain itu, Taika yang terkenal dengan kepintarannya menyelipkan komedi di dalam film kembali membuktikan kehebatan dirinya. Ia berhasil menempatkan begitu banyak jokes lucu yang bisa membuat penonton terpingkal-pingkal. Unsur komedi yang ada di dalam film ini terasa sangat kuat dan menjadi senjata ampuh untuk menghidupkan jalan cerita film.



Sementara dari segi akting dan karakter, kualitas para pemain dalam film Thor: Ragnarok tentu saja tak usah diragukan lagi. Chris Hemsworth dan Tom Hiddleston sudah hafal bagaimana cara menyenangkan penonton dengan love-hate relationship mereka.

Selain dua nama tersebut, acungan jempol patut diberikan kepada Cate Blanchett dan Mark Ruffalo. Cate menjadi primadona dalam film karena terbilang sukses menghidupkan karakter Hela sebagai penjahat wanita pertama Marvel yang sangat keji dan licik.

Sifat jahatnya itu ditutupi dengan balutan kostum yang indah dan seksi. Mark pun tak kalah hebat dari Cate. Kehadiran Hulk memang menjadi salah satu daya pikat dari film Thor: Ragnarok. Setelah film Avengers: Age of Ultron, Mark dan Hulk seolah menjadi anak tiri dari seluruh anggota Avengers. Ia bahkan tak ada saat pertempuran saudara Avengers terjadi dalam Civil War. Tak heran rasanya jika penonton sangat menantikan kehadiran Hulk dalam film ini.

Secara keseluruhan, Okezone memberikan nilai 7,5 untuk film Thor: Ragnarok. Sama seperti beberapa film Marvel sebelumnya, Thor juga mengarahkan jalan cerita mereka menuju pertempuran terkahir para Avengers melawan Thanos dalam Infinity War.



Mampukah Thor menyelematkan kembali Asgard dari musuhnya? Jawabannya hanya akan tersaji dalam film Thor: Ragnarok yang mulai tayang di Indonesia pada Rabu 25 Oktober 2017.

