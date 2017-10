JAKARTA - Kandasnya hubungan asmara Randy Pangalila dan Michelle Putri cukup mengejutkan dan menjadi sorotan. Keduanya telah berpacaran sejak enam tahun terakhir dan berencana untuk masuk ke jenjang yang lebih serius.

Adanya orang ketiga pun disebut-sebut sebagai salah satu faktor yang melatarbelakangi putusnya hubungan Randy dan Michella Putri. Namun hal tersebut enggan dijelaskan pria berusia 27 tahun ini saat dijumpai di kawasan Tendean, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.

"Lama-lama juga tahu sendiri. Menurut gue sih. Gue juga nggak mau menjelaskan iya atau enggak-nya selama gue enggak melihat dengan mata kepala gue sendiri, gue enggak berhak untuk memberikan statement. Tetapi memang teman-teman gue yang kebetulan mungkin di tempat yang sama pada saat gue masih belum putus itu juga bertanya, Rand lu putus? Terus gue bilang lo tahu dari mana gue belum ngomong sama siapapun. Terus dia ngomong lah bla bla bla. Gue enggak mau sebut. Gue pada saat itu cuma oh oke ya sudah," ujar Randy Pangalila pada hari ini, Senin (23/10/2017).

"Jadi kejadian waktu teman gue nanyain itu. Itu sudah (putus), baru kayak seminggu lah. Sedangkan gue masih galau-galaunya dan gue dengar dari orang dia sudah (dekat sama orang) kok lo cepat banget move on. Okey. Terus abis itu hmmm setelah itu mungkin karena gue lagi patah hati, gue mencari pembenaran lah. Gue tanya kanan kiri akhirnya gue baru dengar kalau ternyata even before gue putus pun sudah nggak tahu, gue enggak tahu ya. Yang tadi gue bilang lah selama gue belum melihat sendiri gue enggak punya pikiran buruk sama orang," tambahnya.

Diakui Randy, saat ini ia sudah tidak lagi berkomunikasi dengan Michelle Putri. Kendati demikian, artis peran kelahiran Surabaya, Jawa Timur tersebut menegaskan tidak ada kebencian dengan mantan kekasihnya tersebut.

Kandasnya hubungannya dengan Michelle Putri dianggap sebagai salah satu bentuk pendewasaan dirinya. Ia yakin bahwa Tuhan telah mempersiapkan wanita yang lebih baik untuk dijadikannya pasangan hidup.

"Gue enggak mau negatif thinking sama orang. Intinya adalah gini gue enggak dendam sama siapapun. Gue enggak marah sama siapapun. Memang sudah jalannya begini berarti bukan dia orang yang tepat yang dikasih Tuhan buat gue. Jadi gue enggak perlu dendam sama siapapun. Ya sudah kalau memang begitu endingnya gue berusaha untuk move on saja," paparnya.

Sejatinya kisah asmara Randy Pangalila dan Michelle Putri telah berlangsung sejak lebih dari enam tahun terakhir. Randy bahkan sudah mempersiapkan kejutan untuk melamar sang kekasih sebelum akhirnya putus tiga bulan yang lalu.

(aln)