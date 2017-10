JAKARTA - Keberhasilan Zara dalam meniti karir sebagai musisi ternyata membawa berkah tersendiri bagi sang ayah, Enda. Hal tersebut diutarakan Enda disela acara Festival Kilau Raya MNCTV 26 di MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta.

- Baca Juga: Putri Enda Kesulitan Bawakan Lagu Bahasa Indonesia, Ini Penyebabnya

"Dia berdiri sendiri, justru gue yang terbantu dengan dia. Memang kayak gitu, kalau bukan karena dia ya gue enggak dipanggil-panggil TV lagi. Sudah jarang manggung, paling seminggu sekali itupun kalau semua bisa," ucap Enda.

"Jujur saja, alhamdulillah dengan adanya Zara ini membantu gue untuk tampil ke depan lagi, shooting lagi. Dia bisa dari namaku, tapi aku juga berhutang budi sama dia," lanjutnya.

Dalam kesempatan yang sama, Enda turut menjelaskan seperti apa pengaruh Zara dalam karir bermusiknya. Hampir sebagian besar pekerjaan yang belakangan didapat Enda berasal dari aksi kolaborasi dengan putrinya.

"Dari 10 pekerjaan, 2-6 lah. Dua sama Ungu, dua sama Volmax," tutur Enda.

- Baca Juga: Bakat Seni Putri Enda 'Ungu' Sudah Terlihat Sejak Kecil

Seperti diketahui, Zara Leola memulai debutnya sebagai penyanyi di 2016. Menggandeng NSG sebagai produser, Zara telah merilis sejumlah single seperti Move It, Let's Be Happy, dan No To Bully.

(edh)