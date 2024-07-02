Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Randy Pangalila Sempat Buta Usai Tanding Kickboxing Lawan Kkajhe

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |09:09 WIB
Randy Pangalila Sempat Buta Usai Tanding Kickboxing Lawan Kkajhe
Randy Pangalila alami buta usai tanding lawan KKajhe (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Randy Pangalila mengungkapkan luka terparah usai bertanding Kickboxing bertajuk Byon Combat 3 melawan Kkajhe meski berhasil meraih kemenangan telak pada ronde pertama.

Kemenangan Randy atas Kkajhe merupakan yang terakhir setelah suami dari Chelsey Frank ini memutuskan pensiun dari dunia gulat.

Randy Pangalila Sempat Buta Usai Tanding Kickboxing Lawan Kkajhe

Namun, ada satu luka yang masih membekas di bagian Randy hingga saat ini. Dia menceritakan kronologi luka itu saat diundang di kanal YouTube Melaney Ricardo.

"Yang paling aku rasain di muka aja sih karena pada saat itu kena tendangan yang kedua itu cukup kencang sekali," ucap Randy Pangalila dikutip Selasa (2/7/2024).

Randy pun bersyukur tendangan Kkjahe meleset kebagian atas wajah kirinya. Sebab, dia meyakini kalau serangan itu mengenai rahang, cederanya akan semakin parah.

'Tuhan baik sih, yang kena masih di atas, kalau misalnya tendangannya agak ke bawah, dirahang, aku pasti bakalan out," tuturnya.

Meski begitu, mata kiri Randy sempat mengalami kebutaan beberapa saat. Hal itu bahkan dirasakan saat masih diatas ring.

Alhasil, Randy melanjutkan pertandingan dengan penglihatan seadanya.

"Aku masih blackout, aku masih gelap banget tuh, yang aku dengar cuma 1, 2, terus abis itu lama lama mulai kunang kunang kembali, aku mulai bisa melihat tapi yang kiri belum, jadi baru yang kanan, pelan-pelan," ujar dia.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
