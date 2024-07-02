Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terungkap Alasan Randy Pangalila Enggan Menyerah Lawan Kkajhe

Ravie Wardani , Jurnalis-Selasa, 02 Juli 2024 |11:30 WIB
Terungkap Alasan Randy Pangalila Enggan Menyerah Lawan Kkajhe
Randy Pangalila ungkap alasan tak menyerah KKajhe (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Randy Pangalila menjelaskan alasannya enggan menyerah ketika bertanding Kickboxing melawan Kkajhe pada Sabtu 22 Juni lalu. Padahal, suami Chesley Frank itu nyaris kalah karena mendapat serangan brutal sejak pertandingan dimulai.

Randy mengaku mengalami luka terparah di bagian wajah kiri atas. Ini akibat dari dua tendangan keras sang rival hingga membuatnya sempoyongan.

Terungkap Alasan Randy Pangalila Enggan Menyerah Lawan Kkajhe

Pria 34 tahun itu mengaku punya alasan khusus dirinya pantang menyerah meski sudah dalam menemui keadaan sulit.

"Yang membuat aku tetap bertahan adalah figthing spiritnya sih kayak perasaannya 'gue nggak mau menyerah'," ucap Randy Pangalila dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (2/7/1024).

Lebih lanjut, Randy rupanya sudah memprediksi kekuatan Kkajhe sejak awal. Kepada sang istri, Randy bahkan mengaku pasrah jika harus menelan kekalahan telak di atas ring.

"Itu yang selalu aku bilang sama istri aku dari awal kayak 'aku tahu ini nggak akan mudah' aku tahu dia siapa dari dua tahun lalu," tuturya.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3029076/randy-pangalila-akui-takut-lawan-kkajhe-di-byon-combat-3-KG2bvtTaR4.jpg
Randy Pangalila Akui Takut Lawan Kkajhe di Byon Combat 3
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/02/33/3028731/randy-pangalila-sempat-buta-usai-tanding-kickboxing-lawan-kkajhe-aJ6jlF3FsU.jpg
Randy Pangalila Sempat Buta Usai Tanding Kickboxing Lawan Kkajhe
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026481/biodata-dan-agama-randy-pangalila-axz3E9gF5c.jpg
Biodata dan Agama Randy Pangalila
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026322/alasan-randy-pangalila-pilih-industri-hiburan-dari-pada-mma-XAAIqo9NQQ.jpg
Alasan Randy Pangalila Pilih Industri Hiburan dari pada MMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/26/33/3026268/menang-tko-atas-kkajhe-ini-alasan-randy-pangalila-pensiun-dari-dunia-mma-1CXysScXaz.jpg
Menang TKO Atas Kkajhe, Ini Alasan Randy Pangalila Pensiun dari Dunia MMA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/22/33/3011625/pernah-hidup-mewah-randy-pangalila-akui-habiskan-rp2-juta-setiap-hari-LFVi7tfQKw.jpg
Pernah Hidup Mewah, Randy Pangalila Akui Habiskan Rp2 Juta Setiap Hari
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement