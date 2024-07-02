Terungkap Alasan Randy Pangalila Enggan Menyerah Lawan Kkajhe

JAKARTA - Randy Pangalila menjelaskan alasannya enggan menyerah ketika bertanding Kickboxing melawan Kkajhe pada Sabtu 22 Juni lalu. Padahal, suami Chesley Frank itu nyaris kalah karena mendapat serangan brutal sejak pertandingan dimulai.

Randy mengaku mengalami luka terparah di bagian wajah kiri atas. Ini akibat dari dua tendangan keras sang rival hingga membuatnya sempoyongan.

Pria 34 tahun itu mengaku punya alasan khusus dirinya pantang menyerah meski sudah dalam menemui keadaan sulit.

"Yang membuat aku tetap bertahan adalah figthing spiritnya sih kayak perasaannya 'gue nggak mau menyerah'," ucap Randy Pangalila dikutip dari kanal YouTube Melaney Ricardo, Selasa (2/7/1024).

Lebih lanjut, Randy rupanya sudah memprediksi kekuatan Kkajhe sejak awal. Kepada sang istri, Randy bahkan mengaku pasrah jika harus menelan kekalahan telak di atas ring.

"Itu yang selalu aku bilang sama istri aku dari awal kayak 'aku tahu ini nggak akan mudah' aku tahu dia siapa dari dua tahun lalu," tuturya.