NEW YORK - Linkin Park bakal menggelar konser tribute untuk mantan vokalis mereka yakni Chester Bennington. Rencananya konser tersebut akan dihelat pada 27 Oktober mendatang di Hollywood Bowl.

Tak hanya itu, konser tribute ini akan menghadirkan para musisi-musisi kenamaan. Namun sayangnya tiket untuk menyaksikan konser tribute tersebut telah habis terjual.

(Baca Juga: Cium Lawan Main di Muka Umum, Ewan McGregor Isyaratkan Perpisahan dengan Istri)

Tapi tunggu dulu, jangan berkecil hati bagi kalian yang ingin melihat aksi panggung perdana Linkin Park pasca ditinggal Chester Bennington. Pasalnya, seperti dilansir Billboard, Linkin Park sendiri sudah menyiapkan cara lain bagi para penggemarnya untuk dapat menyaksikan konser tersebut.

Mudah saja, Linkin Park mengungkapkan bahwa konser tribute ini dapat disaksikan melalui media streaming Youtube. Sementara itu, konser tribute ini akan disiarkan langsung pada pukul 07.45 waktu setempat.

(Baca Juga: Wow, Deddy Corbuzier Akui Punya Penghasilan Rp200 Juta untuk 1 Jam Show)

Selain itu, untuk konser kali ini merupakan penampilan pertama dari band asal California tersebut tanpa Chester Bennington. Kendati demikian pada konser kali ini, band yang beraliran nu-metal akan menggandeng musisi-musisi cadas, yang mereka adalah Bring Me The Horizon, Korn, Blink 182 dan masih banyak lagi.

Disamping itu para musisi-musisi tersebut juga akan menyuguhkan penampilan apik, seperti halnya berkolaborasi. Tentu penampilan kolaborasi ini menjadi jarang sekali terjadi.

(Baca Juga: Setelah Tunangan, Mantan Kekasih Nikita Willy Dikabarkan Menikah Hari Ini)

Sekedar diketahui pula, Linkin Park sendiri menggalang dana bersama One More Light sebagai penghormatan untuk Bennington selaku orang yang membangun organisasi non-profit Music For Relief. Rupanya badan ini juga bergerak pada aksi sosial dimana untuk membantu para korban bencana dan melindungi alam sekitar.

Untuk pengingat, Chester Bennington meninggal pada 20 Juli 2017 lalu di kediamannya di kawasan Palos Verdes Estates, Los Angeles pada pukul 9 pagi. Chester diyakini mengakhiri sendiri hidupnya dengan cara gantung diri karena tak tahan melawan depresi yang sudah lama dirasakannya.

(Baca Juga: Dapat Ucapan Selamat, Benarkah Maia Estianty Segera Menikah?)

(fid)