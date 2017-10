YOGYAKARTA - Selalu ada yang menarik dari penampilan Dream Theater. Jika pada malam pertama lagu Indonesia Raya berkumandang begitupun di hari kedua. Namun kali ini Dream Theater menyajikan hal spesial lainnya.

Baca juga: Sukses di Musim Pertama, Kwon Sang Woo dan Choi Kang Hee Kembali Bintangi Mystery Queen 2

Usai membawakan Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper, dan Under a Glass Moon, Jordan Rudess sang keyboardis membawakan musik khas Tanah Jawa. Dengan piano, Jordan Rudess memainkan melodi Gundul-Gundul Pacul. Sontaj, penampilan Rudess membuat penonton terkejut hingga akhirnya bertepuk tangan.

Memang tak lama Rudess memainkan melodi Gundul-Gundul Pacul. Namun dengan lampu sorot yang khusus mengarah kepadanya, Rudess berhasil menyita perhatian pengunjung. Meski sedikit terbata-bata memencet tuts piano.

Usai memainkan melodi Gundul-Gundul Pacul, Dream Theater pun langsung mengajak penonton ke lagu Wait for Sleep, dan Learning to Live. Setlis malam pertama dan kedua Dream Theater tak jauh berbeda.

Baca juga: Anak Masuk Rumah Sakit, April Jasmine Dilarang Menjenguk, Kenapa?

Sebelum Dream Theater, JojgaRockarta malam kedua dibuka dengan penampilan Killa The Phia dan Something Wrong. Killa The Phia dan Something Wrong cukup menjadi pemanasan bagi penonton JogjaROCKarta di Stadion Kridosono. Kemudian hadir Burgerkill, Roxx, dan Pas Band band yang namanya tak asing di pencinta musik rock.

(edi)