YOGYAKARTA - Band metal progresif asal Amerika Serikat, Dream Theater, akhirnya tampil di depan ribuan penonton JogjaROCKarta: International Rock Music Festival, pada Jumat malam (29/9/2017). Tak banyak bicara, band yang terbentuk pada 1985 itu langsung unjuk gigi di hadapan penonton yang telah hadir sejak sore hari.

Sekira 3 jam, John Myung (bass), John Petrucci (gitar), James LaBrie (vokal), Jordan Rudess (keyboard), dan Mike Mangini (drummer) menunjukkan kepiawaian mereka bermusik. Predikat profesor yang dialamatkan kepadanya pun coba dibuktikan melalu alunan musik.

"Hello Yogyakarta. Great to be back once again. We have almost three hours to celebrate music. Welcome to Images, Words and Beyond tour. We are keep coming back as much as you want us to," ujar James LaBrie menyapa penikmat musik rock Tanah Air.

(Foto: Okezone/Alan Pamungkas)

Penampilan Dream Theater malam itu dibagi menjadi dua sesi. Pada sesi pertama,  mereka melantunkan The Dark Eternal Night, The Bigger Picture, Hell's Kitchen, The Gift of Music, Our New World, As I Am, dan Breaking All Illusions.

Sesi pertama usai, John Petrucci dan kawan-kawan pun menyempatkan diri beristirahat selama 20 menit. Menarik napas panjang dan melemaskan otot yang kaku. Penonton pun setia menunggu.

Memasuki sesi kedua, hentakan drum dan gitar membuka lagu Pull Me Under, yang diikuti lagu Another Day, Take the Time, Surrounded, Metropolis Pt. 1: The Miracle and the Sleeper, Under a Glass Moon, Wait for Sleep, dan Learning to Live. Lagi, penonton asyik melihat kemahiran para personel Dream Theater memainkan alat musik tingkat tinggi.

Teriakan 'We want more... We want more...' dari penonton pun menggema ke seluruh Stadion Kridosono. Enggan mengecewakan fans, Dream Theater membawakan A Change of Seasons berbagai part di sesi encore.

Penonton pun merasa puas ketika mendengar dan melihat penampilan Atraktif Dream Theater membawakan A Change of Seasons: I The Crimson Sunrise, A Change of Seasons: II Innocence, A Change of Seasons: III Carpe Diem, A Change of Seasons: IV The Darkest of Winters, A Change of Seasons: V Another World, A Change of Seasons: VI The Inevitable Summer, dan A Change of Seasons: VII The Crimson Sunset.

Gerimis kecil di saat encore tak menyurutkan semangat penonton untuk berjingkrak seiring lantunan musik Dream Theater. Gerimis juga menjadi penutup manis penampilan Dream Theater pada malam itu.

Sekadar diketahui JogjaROCKarta: International Rock Music Festival diawali dengan penampilan GHOSS, band rock yang hadir dari ajang Supermusic Rockin Battle. Kemudian ada pula Kelompok Penerbang Roket yang menjadi pemanasan sebelum Dream Theater beraksi.

Death Vomit sebagai band lokal turut pula tampil. Tak malu-malu, sebagai tuan rumah band itu tampil atraktif di depan ribuan penonton. Dalam penampilan kali ini, Death Vomit berkolaborasi dengan Eross 'Sheila on 7'. Selepas jeda salat Maghrib, Power Metal tampil diikuti dengan penampilan God Bless.

(SIS)