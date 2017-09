CALIFORNIA – Ada wajah baru dalam film Pitch Perfect 3! Selain Anna Kendrick dan Britany Snow yang bermain dalam dua judul sebelumnya, pada sekuel pamungkas kali ini ada Ruby Rose yang akan berperan sebagai Calamity.

Rose diharapkan mampu menggaet minat pecinta film untuk menonton Pitch Perfect 3, mengingat ia merupakan aktris pendatang baru terpanas saat ini. Namun di balik popularitasnya yang semakin mentereng, siapa yang menyangka bintang 31 tahun itu pernah menyimpan kepahitan tentang Australia.

Rose menapaki kariernya di industri film Hollywood sekitar 3 tahun lalu. Sebelumnya, dia meraih popularitas setelah menjadi VJ MTV Australia sejak tahun 2007. Kepergiannya dari Negeri Kanguru pun tak lepas dari kontroversi, karena dia menilai, saat itu masyarakat Australia membencinya.

Baca juga:

FOTO: Tangis Bahagia Kisah Acha Septriasa Jalani Proses Melahirkan

Berkat Doa Netizen, Bayi Kembar Cynthia Lamusu Makin Populer

“Saya merilis merek fesyen, menjadi pemandu acara radio, hingga memiliki acara televisi sendiri. Tak ada hal yang tak kulakukan saat itu. Tapi aku merasa, 'Oh Tuhan, mereka membenciku’,” ucap Rose.

Namun, saat Rose kembali ke Australia pekan ini, dia terkejut dengan respons publik terhadapnya. Sekali lagi, Australia kembali jatuh cinta kepadanya. Perempuan kelahiran Melbourne itu, diketahui kembali ke Australia untuk memromosikan sebuah produk kosmetik yang menjadikannya sebagai brand ambassador.

Baca juga:

Harta Karun Bintang Film Hollywood Ini Bernilai Rp47 Miliar, Mau?

The Dark Eternal Night, Kursus Singkat dari Profesor Musik Dream Theater

Dalam sesi wawancara dengan News Corp, Rose mengungkapkan, awalnya dia merasa meraih sukses di Hollywood hanyalah impian semata. “Semuanya berkat kerja keras. Aku terbiasa dengan tantangan sejak usia dini. Itu adalah masa-masa yang tak ingin ku lihat kembali,” katanya.

Dia juga menjadikan Cate Blanchett, Nicole Kidman, dan Rebel Wilson, sebagai inspirasi dalam mendulang kesuksesan di luar negeri. Sebelum bermain dalam Pitch Perfect 3, dia dikenal melalui perannya dalam serial Orange is the New Black sekitar tahun 2015. Dia kemudian bermain dalam xXx: Return of Xander Cage dan Resident Evil: Final Chapter.

(SIS)