NEW YORK - Siapa yang menyangka jika aktris cantik yang berpasangan dengan Leonardo DiCaprio dalam film Titanic, Kate Winslet, memiliki ambisi tersembunyi untuk menjadi seorang penata rambut? Ambisi dan cita-cita sejak kecil itu terungkap ketika Winslet telah menjadi aktris kawakan selama puluhan tahun.

Ambisi tersembunyi itu dibeberkannya dalam acara The Tonight Show bersama Jimmy Fallon yang ditayangkan di NBC. Di sela promosi film terbarunya, The Mountain Between Us, cita-cita Winslet dibongkar.

"Kamu memang benar-benar suka memotong rambut orang?" tanya Fallon pada Winslet seperti dilansir dari E! Online, Jumat (29/9/2017).

Lantas, pemeran Rose DeWitt Bukater itu mengaku saat masih muda memang ingin jadi penata rambut. "Ketika aku masih muda, aku berpikir, oke jika aku nggak bisa jadi aktris atau jika nggak dapet kerja, aku mau jadi penata rambut saja," akunya.

Sementara ia membeberkan, permulaan debut sebagai penata rambut itu dimulai dari mencoba memotong rambut sendiri. "Aku mulai dengan memotong rambutku sendiri," kata Winslet.

Ia menambahkan, sesaat sebelum pernikahan, ibunya telah booking salon untuk merias dirinya. Seperti tradisi keluarganya, Winslet dan ibunya akhirnya tidak pergi ke salon. "Aku berpikir aku akan membantu dia untuk menabung atau semacamnya. Jadi aku pergi ke bawah meja dapur dan memotong rambutku sendiri," bebernya.

Usai melakukan debut pertamanya, akhirnya bintang The Dressmaker mulai berani ekperimen dengan rambut orang lain. Mulai dari saudara hingga koleganya, pria maupun wanita. "Mereka membiarkanku memotong rambut mereka dan aku pernah memotong sepenggal telinganya," kata pemenang Oscar tersebut.

Peristiwa memotong secuil telinga kawannya ini kerap membuatnya terpingkal dan ngeri sendiri. "Aku benar-benar melihatnya jatuh, aku sangat trauma," kenang dia.

Panik, ia langsung bertanya pada temannya yang hari itu menjadi klien. "Di mana yang hilang, Mick? Tapi dia bangga dengan sedikit telinga yang terpangkas itu, berkatilah dia," ungkapnya. "Aku tahu dan dia tahu, ini adalah rahasia spesial yang cuma kita yang tahu," imbuhnya.

Setelah kecelakaan itu, Winslet akhirnya total banting setir dan fokus pada cinta sejatinya yaitu berakting.

Kini Kate Winslet telah menelurkan film terbarunya, The Mountain Between Us bersama Idris Elba dan menghabiskan waktu berbulan-bulan di lokasi Vancouver.

(sus)