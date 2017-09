JAKARTA - Video klip lagu terbaru yang diluncurkan oleh Agnez Monica dengan judul Long As I Get Paid tampaknya menarik perhatian publik.

Selain dari segi musik yang memperlihatkan kepiawain Agnez dalam hal olah vokal juga musiknya yang menghentak, penyanyi 31 tahun itu juga menunjukkan hal yang berbeda dari segi busana. Ia pun tampak cantik dengan balutan pakaian yang didominasi batik tersebut.

Diakui oleh Agnez Mo bahwa konsep video klip tersebut sedikit lebih modern dan dirinya juga tidak lupa melekatkan unsur kebudayaan tradisional. Pasalnya, Agnez Mo memang menjunjung tinggi sebuah kebudayaan, terlebih dengan budaya-budaya Tanah Air.

(foto: Instagram/@agnezmo)

"Iya karena memang gini, mungkin saya waktu itu pernah cerita sama teman-teman. Sebenarnya lagu Long As I Get Paid lagu yang memang lebih dark, lebih edgy. Sangat mudah untuk saya bikin sangat modern, sangat mudah bikin all the way dark, all the way edgy," ujar Agnez Mo saat dijumpai di JIEXPO, Jakarta Pusat.

"Tapi saya tuh orangnya in the middle, artinya saya conservatif tapi saya juga sangat liberal at the same time. Saya sangat menjunjung tinggi istilahnya culture tapi saya juga sangat modern," sambungnya.

Selain itu, dirinya juga sedikit menceritakan bahwa dalam pembuatan video klip tersebut, Agnez hanya ingin berusaha jujur. Itu semua dilakukan agar dalam video klip Long As I Get Paid, dirinya lebih berhasil memberikan pesan apa yang ada di dalam dirinya.

"Jadi di video klip ini saya berusaha mengenai masalah jujur tentang apa yang saya rasakan pada saat saya membuat story boardnya. Itu yang pengen saya tampilkan mereprentasikan apa yang ada di dalam diri saya, yaitu Yin and Yang-nya harus keluar," jelasnya.

Oleh sebab itu, dalam video klip tersebut, kita terbawa antara benar-benar realita atau hanya dalam rekaan video saja. Tetapi rasanya dengan banyaknya yang menyaksikan video klip itu, Agnez Mo dirasa berhasil memberikan pesan mengenai apa yang dimaksud.

"Jadi makannya dalam video klip ini antara reality sama fantasy kaya jadi satu gitu loh. Either fancy or reality. Terus udah gitu tradisionalnya ada tapi very modern juga. Nah itu yang saya berusaha tampilkan," tambahnya.

Sebagai informasi, video klip Long As I Get Paid menjadi salah satu lagu yang kini diminati publik. Hal itu dapat dilihat pada jumlah penonton yang ada di Youtube yang mana sebanyak 6 juta lebih publik telah menyaksikkan single teebaru Agnez Mo. Bahkan lagu ini pun menjadi trending topic kedua pada Youtube Indonesia.

