JAKARTA - Masyarakat Indonesia tengah diramaikan dengan wacana pembuatan ulang film G30S/PKI. Film garapan sutradara Arifin C. Noer yang dirilis pada 1984 itu berencana diremake dengan konsep lebih kekinian.

Disinggung soal desas-desus pembuatan film terbaru ini, aktris peran Jajang C. Noer yang juga menjadi istri Arifin rupanya membuka dengan tangan terbuka pembucaran itu. Ia tak masalah apabila film berjudul Pengkhianatan G 30 S/PKI dijadikan sebuah remake.



"Ada mengusulkan bikin film lagi, oke. Segala intrepetasi. Macem-macem. Oh ya. Saya orang film setiap film saya dukung," katanya saat dijumpai di The Pallas, SCBD, Jakarta Selatan.



Namun aktris senior ini meminta supaya film tersebut diproduksi sesuai dengan cerita yang ada. Ia berharap tidak ada adegan yang dibuat berlebihan ataupun dikurangi nantinya.



"Pokoknya sesuai dengan cerita itu. Dengan apa yang terjadi dan dibuat dengan sungguh-sungguh. Untuk pengadeganan penting sekali," jelasnya.



"Itu kalau sembarangan itu enggak akan nyampe ke penonton. Itu penting sekali. Properti dan jangan sampai kacang garuda. Nanti kacau. Buyar," sambungnya.

Mengingat film tersebut adalah peristiwa bersejarah bagi Tanah Air, Jajang menghimbau supaya para pegiat film G30S/PKI melihat dari segala aspek selama proses penggarapan.



"Ya itu dengan sungguh-sungguh, dengan hati, seksama, enggak boleh sembarangan, apalagi film sejarah yang banyak sekali kepentingan.  Itu hati-hati," ucapnya.



Sementara itu, ide awal pembuatan ulang film G30S/PKI disampaikan oleh Presiden RI, Joko Widodo. Ia berharap dengan versi baru, peristiwa itu juga bisa dikonsumsi oleh generasi milenial.





(edi)