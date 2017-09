Epy Kusnandar Tak Setuju soal Rencana Remake Film G30 S/PKI

JAKARTA - Soal rencana remake film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI rupanya terus menuai pro dan kontra. Bahkan aktor senior Epy Kusnandar ikut angkat bicara mengenai rencana remake film tersebut. Tanggapan yang tidak biasa justru dikatakan oleh Kang Epy.

Di lain hal, soal rencana remake film tersebut memang dilontarkan langsung oleh Presiden Joko Widodo, mengingat agar film tersebut bisa dikonsumsi lebih baik oleh generasi milenial saat ini.

(Baca Juga: Ulang Tahun Warkop DKI, Tulisan dari Indro Ini Bikin Tersentuh)



Diakui oleh Epy bahwa ia tidak menyarankan untuk pembuatan kembali film tersebut malah Epy mempunyai cara tersendiri yakni dengan menayangkan behind the scene dari film tersebut, tanpa menayangkan film itu. Hal itu dirasa cukup untuk para anak muda saat ini, jika ingin mengintip sedikit tentang proses pembuatan film Penumpasan Pengkhianatan G-30S/PKI.



"Selama film ini dibikin ulang akan menjadi melek bangsa ini yang tidak tahu sesungguhnya di balik itu semua. Ya, saya sarankan enggak usah di remake, lebih baik bikin behind the scene di film remakenya itu. Jadi gini, remake filmnya enggak usah tayang, tapi behind the scenenya yang tayang 'ada apa dibalik ini semua'," tutur Kang Epy Kusnandar saat dijumpai di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Senin 25 September 2017.



Selanjutnya, diakui oleh aktor 53 tahun itu bahwa film tersebut begitu mengerikan. Bahkan ketika dirinya menyaksikan film yang pada saat itu masih ditayangkan, ada ketakutan tersendiri bagi dirinya.



"Ya udah karena itu film wajib setiap tanggal 30 September, saya sempat menonton. Saya masih kecil, seperti nyata film itu dan bertanya-tanya sampai tercuci otak saya bahwa darah itu merah jendral sampai terngiang. Kekejaman sampai takut bahaya laten atau apakah itu," sambungnya.



"Saya juga lahir di zaman itu, sampai ketakutan. Saya takut menghantui saja setelah nonton itu," terangnya.

(Baca Juga: Tamara Bleszynski Unggah Pose Tanpa Make-Up, Netizen: Dari Dulu Wajahnya Enggak Ngebosenin)



Kendati demikian, ia juga tidak menampik jika film tersebut dapat dibuat secara benar dan tidak membelokkan sejarah yang ada. Oleh sebab itu, Epy yakin bahwa Indonesia akan menjadi lebih baik.  



"Setuju asal yang benar, yang tidak membelokkan sejarah. Kalau yang benar membuat bangsa ini menjadi lebih baik, ya go head aja lah. Ayo bikin sesuatu yang membuat perubahan ke arah kebenaran yang baik," tandasnya.

(edi)