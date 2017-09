Jelang Tampil di Indonesia, Dream Theater Siap Hentak dengan Album "Image and Words"

JAKARTA - Dream Theater bakal menghentak kota Yogyakarta dengan hits-hits lagu pada album kedua yang berjudul Image and Words. Dipastikan James LaBrie cs akan tampil maksimal selama tiga jam untuk menghibur para penggemarnya.

Sementara itu, band progresive rock terkemuka di dunia ini tampil dalam konser yang bertajuk Jogjarockarta. Konser ini sendiri akan dihelat di Candi Prambanan pada 29 dan 30 September mendatang.

"Tampil dari pukul 21.00 sampai 24.00 WIB dan membawakan lagu-lagu pada album Image and Words," ujar Anas Syahrul Alimi selaku promotor CEO Rajawali Communication.

Seperti yang diketahui untuk album Images and Words merupakan album kedua yang dirilis pada 1992 silam. Dan yang pada album tersebut terdapat delapan judul lagu didalamnya. Sementara dalam pada album itu pula terdapat lagu yang begitu hits pada jamannya yakni Pull Me Under.

Selain itu, pihak penyelenggara juga turut memberikan konfirmasi bahwa tiket untuk hari pertama ludes terjual. Namun jika kalian yang masih ingin menyaksikkan penampilan band asal Amerika Serikat tersebut, masih bisa membeli tiket pada hari kedua yang tersedia.

Kendati demikian, tidak hanya wisatawan dalam negeri yang menyaksikan Dream Theater tampil di kota Pelajar itu. Pihak penyelenggara juga menyebut bahwa banyak wisatawan luar negeri yang rela menyaksikan band tersebut.

Sebagai informasi, band rock asal dalam negeri yakni God Bless menjadi tamu terhormat yang akan tampil pada hari pertama konser tersebut. Tak hanya itu, pihak penyelanggara juga menyatakan kesiapannya perihal sound system yang akan digunakan oleh John Petrucci Cs.

"Penontonnya juga dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura," tutupnya.

