LOS ANGELES – Konsentrasi The Weeknd yang difokuskan untuk menggelar tur konser dunia terpecah. Di tengah fokusnya untuk menciptakan tur konser yang tak terlupakan oleh penggemar, The Weeknd dikejutkan dengan adanya kasus pemerkosaan yang melibatkan dua krunya.

Kabar tak sedap ini pertama diwartakan oleh TMZ. Seorang wanita melaporkan dua kru konser The Weeknd dengan tuduhan pemerkosaan yang dilakukan di belakang panggung atau backstage pada konser 19 September 2017. Laporan diajukan pada Rabu 20 September pagi.

Menurut laporan, pemerkosaan terjadi usai The Weeknd tampil dan telah turun panggung. Laporan menyatakan jika kedua petugas menggunakan tangan, kaki, dan giginya sebagai “senjata” selama pemerkosaan terjadi.

Ketika kejadian berlangsung, The Weeknd kabarnya sudah tidak ada di lokasi. Kekasih Selena Gomez ini diyakini tak terlibat dalam pemerkosaan yang terjadi di Schottenstein Center, Ohio State University, Columbus, Amerika itu.

Menurut informasi dari seorang sumber, dua kru yang dituduh melakukan pemerkosaan itu bukanlah orang dekat The Weeknd.

Hingga saat ini, kepolisian dari kantor polisi Ohio State University yang menangani kasus ini masih melakukan investigasi. Meski demikian, polisi masih belum menetapkan atau menahan satu tersangka pun dalam kasus tersebut.

Di sisi lain, XO Tour Manager dan Live Nation Team yang memegang konser The Weeknd langsung mengambil tindakan. Mereka mengumumkan telah memecat kru yang diduga adalah pelaku pemerkosaan tersebut.

“Setelah mengetahui tuduhan soal apa yang dihadapi oleh dua staf tur, kami langsung menghentikan kontrak mereka. Kami bekerja sama dengan pihak berwajib untuk memastikan mereka memiliki akses untuk mendapat semua informasi atau bantuan yang mereka butuhkan,” tutur perwakilan XO Tour Manager dan Live Nation Team seperti dikutip dari The Sun, Kamis (28/9/2017).

Bagaimana kelanjutan tur dunia bertajuk “Starboy: Legend of the Fall” tersebut setelah skandal pemerkosaan ini masih belum diketahui. Yang pasti, saat ini The Weeknd masih dalam jadwal tur di Amerika Serikat.

Setelah selesai dengan Negeri Paman Sam, pemilik nama Abel Tesfaye itu akan membawa turnya ke Selandia Baru dan Australia di akhir tahun.

(edh)