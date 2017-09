JAKARTA - Sherina Munaf dan Raditya Dika kembali dipertemukan setelah sekian lama hubungan asmara yang dibina keduanya kandas. Mereka dipertemukan dalam sebuah acara yang dihelat untuk kepentingan film terbaru yang dibintangi Sherina.

- Baca Juga: Dari Film Jepang Princess Mononoke, Sherina Banyak Petik Pelajaran

Pernah menjadi orang terdekat kemudian bertatap muka kembali apakah membuat Raditya Dika grogi?

Entah grogi ataupun tidak, penulis komik terkemuka ini tetap berusaha tampil apa adanya di hadapan publik. Ia bahkan sempat melontarkan pertanyaan kepada Sherina seputar peran yang dimainkan dalam film terbarunya itu.

Hal ini kembali ditulis oleh salah satu akun Instagram netizen lengkap dengan kalimat-kalimat yang dilontarkan mantan pasangan kekasih ini. Dalam unggahan ini, Sherina bahkan sempat bernostalgia tentang kenangannya bersama Raditya Dika.

"Radit : sherina disini sebagai apa? Sherina : sebagai mantanmu, eh.. Anggini," tulis seorang netizen.

"Bakal banyak yang komen nih,” sahut Raditya Dika dalam unggahan yang sama.

Aktris sekaligus penyanyi Sherina Munaf memang sempat berpacaran lama dengan Raditya Dika. Pada tahun 2010 hubungan keduanya diketahui kandas yang diumumkan melalui akun pribadi Twitter Sherina.

"For those who ask, we are still together, as close friends. Not answering anymore questions," tulis Sherina kala itu.

Sementara itu belum diketahui pasti kenapa hubungan mereka berakhir. Ditemui setelah beberapa waktu mengicau di Twitter pribadinya, mantan penyanyi cilik ini menolak memberi penjelasan berlebih kepada awak media.

- Baca Juga: Sherina Munaf Turut Bahagia Banyak Anak Berbakat Terlibat di Teater Musikal Petualangan Sherina

"Aku maunya ngomongin itu di Twitter doang. Nanti dipublish dari Twitter saja ya. Gue senang share di Twitter saja," ujar pelantun tembang Gregetan tersebut.

(edh)