CALIFORNIA – Keluarga Kardashian-Jenner selalu bisa menarik perhatian publik dengan kisah kontroversial mereka. Setelah awal pekan ini, Kylie Jenner membuat gempar media dengan kabar kehamilannya, kini giliran sang kakak, Khloe Kardashian, yang melakukan hal serupa.

Bintang Keep Up with The Kardashian itu dikabarkan tengah mengandung 4 bulan, buah cintanya bersama sang kekasih, Tristan Thompson. Dengan bocornya kabar kehamilan itu, maka Khloe menjadi anggota ketiga dari keluarga Kardashian yang tengah menanti kelahiran anak.

Seperti diketahui, Kim Kardashian dan suaminya, rapper Kanye West, diprediksi kedatangan bayi perempuan mereka pada Januari 2018, melalui metode ibu pengganti. Sementara Kylie dan kekasihnya rapper Travis Scott, diproyeksikan baru bisa menimang anak mereka pada Februari 2018.

Ini akan menjadi anak pertama bagi Khloe, sedangkan bagi Tristan, ini akan menjadi anak kedua. Mantan kekasih Tristan, Jordan Craig, melahirkan anak laki-laki pada Desember 2016.

Tak jauh berbeda dengan Kylie, Khloe yang mulai berpacaran dengan Tristan pada September 2016, itu juga dikabarkan akan melahirkan pada Februari 2018. “Kehamilan menjadi pemersatu bagi kakak beradik Kardashian-Jenner itu sebagai saudara perempuan," ujar seorang sumber dekat keluarga itu kepada People.

Menurut sumber tersebut, berita kehamilan itu baru disampaikan Khloe dan Tristan kepada keluarga mereka, sekitar seminggu yang lalu. “Kehamilan itu merupakan momen indah bagi Khloe. Dia bahagia bisa membesarkan seorang anak dengan lelaki yang benar-benar dia cintai. Semua orang berbahagia untuk mereka kedua,” imbuh sang sumber.

Melansir Daily Mail, kabar kehamilan Khole tersebut terbilang mengejutkan. Pasalnya, dalam program Keeping Up with The Kardashian, Khloe sempat didiagnosa memiliki masalah kesuburan. Saat itu, dokter menyarankannya, agar dia tak menunda untuk memiliki anak.

Dalam sebuah wawancara, bintang televisi berusia 33 tahun itu, mengatakan, ia berharap bisa memiliki banyak anak, sama seperti ibunya, Kris Jenner. Dua alasan inilah yang tampaknya membuat Khloe yakin ingin memiliki anak dari Tristan.

(SIS)