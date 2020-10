LOS ANGELES - Bintang televisi Khloe Kardashian terinfeksi virus Corona. Hal itu terungkap di preview episode terbaru Keeping Up with the Kardashian yang dirilis E! News, pada 28 Oktober 2020.

Dalam video preview tersebut, Kim Kardashian mengaku sangat gugup menunggu hasil tes COVID-19 milik adiknya tersebut.

“Perasaanku, dia kena karena aku melihat gejala yang dialaminya. Aku sangat takut karena melihat dia juga takut dan gugup dengan kemungkinan terinfeksi COVID-19,” ujar Kim seperti dikutip dari E! Online, pada Kamis (29/10/2020).

Khloe Kardashian kemudian mengungkapkan bahwa hasil tesnya menunjukkan dia terinfeksi COVID-19. Ibu satu anak itu mengaku, menjalani isolasi mandiri di rumahnya dan hampir tak pernah keluar kamar.

Beberapa hari setelah didiagnosa mengidap virus Corona, ibu satu anak itu mengaku kondisinya sangat buruk. Dia merasa mual, batuk, demam, tubuh gemetar, flu, dan sakit kepala.

Baca juga: Buang-Buang Tisu Toilet, Khloe Kardashian Banjir Kritik Netizen

Khloe Kardashian mengaku, “Aku sering mengalami migrain, tapi kali ini rasanya berbeda. Ini sangat sakit. Ketika batuk pun dadaku rasanya seperti terbakar. COVID-19 ini virus nyata. Tapi aku percaya kita akan melewati semua ini.” Tak hanya Khloe, Kanye West juga sempat terinfeksi virus Corona, pada Juli silam. Dalam wawancaranya dengan Forbes, ayah empat anak tersebut mengaku, kerap merasa menggigil karena virus itu. “Aku ingat, seseorang bilang bahwa Drake juga sempat terinfeksi COVID-19. Jadi menurutku, aku pasti tidak akan lebih sakit dari Drake,” ungkapnya.* Baca juga: Sarah Menzel Kenang Momen PDKT dengan Azriel Hermansyah