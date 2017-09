VIDEO: Buka Suara kepada Awak Media, Jadwal Sidang Perceraian Nafa Urbach Sudah Ditetapkan?

JAKARTA - Nafa Urbach resmi menggugat cerai sang suami, Zack Lee per 19 Agustus 2017 di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui kuasa hukumnya. Kabar tersebut tentu saja cukup membuat publik geger karena meskipun kemelut rumah tangganya senter terdengar, selama beberapa bulan terakhir Nafa Urbach memilih untuk diam.

Nafa Urbach bahkan bersedia melayani awak media seputar perceraiannya tersebut, saat didatangi di kediamannya, kawasan Bintaro belum lama ini. Dalam Go Spot, Rabu (27/9/2017) wanita asal Jawa Tengah itu meluangkan waktu sejenak kepada awak media. Apakah ini menjadi salah satu tanda bahwa jadwal sidang perdananya sudah ditentukan?

Ternyata tidak, Nafa Urbach hanya meminta para wartawan tidak lagi berada di sekitar rumahnya untuk meminta informasi. Sebab belum ada sesuatu hal yang perlu dikonfirmasi perihal perceraian rumah tangganya itu.

"Aku tuh malah mau mengomentari Anda, serius Anda nongkrong di rumahku dari tadi siang. Dari kemarin banyak banget wartawan iya kan sampai pagi-pagi, sampai siang-siang nongkrong terus. Ini kan belum ada informasi kan belum siap apa-apa kan malah capek Anda," katanya.

"Bilang saja ke atasan Anda jadi orang itu yang sabar, kalau belum waktunya ya belum waktunya. Sudah ya mbak saya mau pergi dulu," sambung Nafa.

Gugatan cerai Nafa Urbach akhirnya sampai di pengadilan setelah selama 10 tahun terakhir menjalani rumah tangga dengan Zack Lee. Lamanya masa bersama dan hadirnya sang putri, Mikhaela Lee Juwono juga ternyata tak mampu menandingi badai rumah tangga yang membuat pondasi kebersamaan terkikis.

Di tengah proses perceraian tersebut, Nafa Urbach justru semangat mewujudkan keinginan sang putri untuk memberikan seorang adik. Ia lantas berniat untuk melakukan adopsi di pantai asuhan demi mewujudkan impian buah cintanya yang lahir pada 8 Februari 2011.

Hal ini tampak dalam Instagram pribadinya yang diunggah belum lama ini. Namun niat adopsi tersebut sepertinya masih belum bisa terwujud karena rumitnya persyaratan yang harus dipenuhi pelantun tembang Melepasmu Kelemahanku ini.

"I love u my daughter , nanti kt angkat adek yah buat mikhaa .... , ( hari ini mau jalan jalan liat panti asuhan , mikha pengeeeenn banget punya adek sejak lama . ) im trying my best my love .," tulis Nafa belum lama ini.

"Susah banget yah persyaratannya mau adopt," ujarnya di Insta Story lengkap dengan emoji menangis.

(fid)