Chris Pratt Kehilangan Identitas Usai Ikut Tes Kepribadian

LOS ANGELES - Insiden menggelikan belum lama ini menimpa seorang Chris Pratt. Bermaksud mengikuti tes kepribadian untuk mengisi waktu, Chris malah mendapatkan hasil diluar perkiraan.



Seperti diberitakan Entertaintment Weekly, Chris mencoba tes kepribadian bertajuk Are You Chris, Chris, Chris, or Chris?. Dalam tes tersebut, peserta diharuskan menjawab beberapa pertanyaan yang nantinya menentukan apakah ia memiliki karakter seperti Chris Evans, Chris Pratt, Chris Pine atau Chris Hemsworth.

Usai menuntaskan tes tersebut, Chris Pratt harus menerima kenyataan bahwa hasil jawaban yang ia pilih lebih mengarah pada karakter seorang Chris Evans. Mengacu pada hasil tes, Chris Pratt digambarkan sebagai pria yang ramah dan dapat memenangkan hati orang lain dengan mudah.



Merespon hasil tes yang ia dapat, Chris Pratt langsung mengeluarkan pernyataan di media sosial. "Aku payah dalam kuis," ucap Chris melalui laman Twitter pribadinya.



Ini bukan kali pertama kaum pesohor Hollywood mengalami krisis identitas pasca mengikuti tes kepribadian secara online. Sebelumnya, Kim Kardashian diketahui juga pernah merasakan kejadian serupa dengan Chris Pratt.

Kala itu, Kim juga dikejutkan dengan hasil yang ia dapat usai mengikuti tes. Alih-alih dianggap sesuai dengan karakternya sendiri, jawaban Kim selama tes justru membuatnya dianggap sebagai Chrissy Teigen.



"Tunggu sebentar, aku dapat @chrissyteigen," kata Kim.

