LOS ANGELES - Dalam sebuah polling daring, warganet memilih Chris Pratt sebagai ‘aktor Hollywood bernama Chris dengan akting terburuk’. Bintang Guardians of the Galaxy itu ternyata dinilai tak lebih baik dari Chris Evans, Chris Hemsworth, dan Chris Pine.

Hasil polling tersebut, tampaknya menyulut kekesalan para lawan main Pratt dalam film Avengers, mulai dari Mark Ruffalo, Zoe Saldana, hingga sang Iron Man, Robert Downey Jr. Masing-masing aktor tersebut memberi dukungan mereka pada Pratt lewat Twitter.

“Kalian harus tahu, @prattprattpratt adalah laki-laki yang tangguh. Aku mengenalnya secara pribadi dan dia bukan orang yang akan mengucapkan kata-kata kasar. Lihat bagaimana dia menjalani hidupnya,” ujar Mark Ruffalo dalam cuitannya pada 21 Oktober 2020.

Seperti Ruffalo, Robert Downey Jr. juga membela Chris Pratt lewat unggahannya di Instagram. Dia bahkan ‘menegur’ orang-orang yang berbicara buruk tentang Pratt dan menyarankan mereka untuk segera menghapus akun Instagram.

“Orang-orang ‘suci’ sedang melemparkan batu ke saudara laki-lakiku, Chris Pratt. Pria yang taat beragama dan hidup dengan prinsipnya. Dia tidak pernah menunjukkan apa pun kecuali kepositifan dan rasa syukurnya,” ungkap Downey Jr.

Aktor Dolittle itu menambahkan komentarnya dengan, “Tolong berhentilah mengasumsikan keyakinannya dengan urusan politik atau hal lainnya, karena dia adalah penganut Kristen.”

Zoe Saldana si pemeran Gamora dalam Guardians of the Galaxy juga tak ketinggalan membela Chris Pratt. Lewat Twitter, dia mengutip quote populer milik rapper Tupac Shakur.

“Tak peduli seberat apapun tantangan, tetap busungkan dadamu, tegakkan kepalamu, dan hadapi semua itu. Tupac. Kau bisa melewati ini @prattprattpratt. Keluarga, kolega, dan sahabat tahu hatimu dan betapa berharganya dirimu,” ungkapnya.

Sayangnya, pembelaan yang diberikan para aktor Avengers itu dinilai publik terlalu berlebihan. Apalagi mengingat, polling daring itu hanya diikuti segelintir orang dan tak mencerminkan pendapat banyak penggemar Chris Pratt.*

