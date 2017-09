21 Januari 2018, Wanna One Dijadwalkan Menyapa Penggemar di Indonesia

JAKARTA - Boyband rookie asal Korea Selatan Wanna One sukses menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia. Mereka dipastikan akan menyapa para penggemar di sini dalam gelaran jumpa fans pada 21 Januari 2018.

Prmotor Mecima Pro mengumumkan pada Sabtu, 26 September 2017 bahwa Kang Daniel cs akan hadir dalam acara bertajuk "WANNA ONE 1st FAN MEETING IN JAKARTA 'WANNA BE LOVED'" di ICE BSD, Tangerang.

"[ANNOUNCEMENT] WANNA ONE 1st FAN MEETING IN JAKARTA "WANNA BE LOVED" on Sunday, 21st January 2018 at 7PM ICE HALL 5, BSD CITY," tulis akun promotor @mecimapro.

[ANNOUNCEMENT] WANNA ONE 1st FAN MEETING IN JAKARTA "WANNA BE LOVED" on Sunday, 21st January 2018 at 7PM ICE HALL 5, BSD CITY. pic.twitter.com/1ODE7LMUPx— MCP (@mecimapro) September 26, 2017

Ini akan menjadi kunjungan pertama dan diprediksi juga yang terakhir mereka hadir sebagai grup Wanna One ke Indonesia yang tak boleh dilewatkan oleh para Wannable (sebutan fans). Lantaran tahun aktif mereka hanya terhitung tak sampai dua tahun yakni Agustus 2017-Desember 2018.

Wanna One dibentuk hasil ajang pencarian bakat Produce 101 Seasone 2 yang diikuti oleh 101 orang peserta dari berbagai agensi dan individu dan menghasilkan 11 orang untuk didebutkan. Mereka yaitu Kang Daniel, Park Jihoon, Lee Daehwi, Lee Jaehwan, Ong Seungwoo, Park Woojin, Lai Kuanlin, Yoon Jisung, Hwang Minhyun, Bae Jinyoung, dan Ha Sungwon.

Mereka debut pada Agustus 2017 dengan meluncurkan mini album "1×1=(To Be One)" dengan dua single yakni Energetic dan Burn it Up. Pada masa debutnya mereka menggelar konser tunggal dengan memilih lokasi terbesar di Korea yakni Gocheok Sky Dome, Seoul dengan gelaran bertajuk Wanna One Premier Show-Con.

Baru-baru ini mereka menggelar fan meeting di sejumlah negara seperti Singapura dan ikut dalam gelaran tur KCON di Los Angeles, Amerika Serikat dan Sidney, Australia.

