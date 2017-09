Terkejut! Marsha Timothy Kaget dengan Ritual Pemakaman di Sumba

JAKARTA - Marsha Timothy banyak mendapatkan pengalaman baru setelah menjalani syuting Marlina the Murderer In Four Acts di Sumba, Nusa Tenggara Timur. Salah satu yang tak akan pernah dilupakannya adalah budaya ritual penguburan di sana.

Jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal di Sumba, prosesi pemakaman harus dilakukan dengan baik dan benar. Biaya yang dikeluarkan pun tak sedikit. Jika biaya masih belum mencukupi, maka jenazahnya akan disimpan di rumah keluarga tersebut.

"Demi tradisi itu, bisa saja kalau belum cukup biayanya untuk menguburkan, ya jenazahnya itu dimumi di dalam rumah," ujar Marsha saat ditemui di Jakarta Pusat, Senin (25/9/2017).

Baca juga: Marsha Timothy Pelan-Pelan Ajarkan Anak Berpuasa

Hal yang sama lalu dirasakan langsung oleh istri Vino G Bastian tersebut di dalam adegan filmnya. Ia baru tahu bahwa jenazah yang belum dikuburkan tidak ditutupi oleh kain kafan di dalam rumah.

"Yang kita kaget kalau kita pikir dimumi itu ditutup semua tapi di sana itu enggak. Jadi, kelihatan mukanya, posisinya duduk. Itu yang aku baru tahu dan baru lihat," sambungnya.

Baca juga: Marsha Timothy Akui Belum Bisa Masak

Marsha pun merasakan keanehan tersendiri melihat kejadian tersebut. Namun ia tetap harus menghormati karena Indonesia memang terkenal dengan keragaman budaya, suku, dan bahasanya.

Baca juga: Marsha Timothy Akui Tak Bisa Jauh dari Anak

(kem)