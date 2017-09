FOTO: Baru 4 Hari Melahirkan, Acha Septriasa Langsung Ajak Anak Belanja

JAKARTA - Aktris sekaligus penyanyi Acha Septriasa menjadi bagian dari salah satu selebriti Tanah Air yang berhasil menjalani proses persalinan secara normal. Pada 20 September kemarin, Acha telah melahirkan seorang putri di Royal Hospital for Women Sydney, Australia.

Video detik-detik bintang 99 Cahaya di Langit Eropa melahirkan pun sudah dibagikan di laman Instagram pribadinya. Selama 28 jam menanti kehadiran si kecil yang diberinama Bridgia Kalina Kharisma, Acha mengungkap bagaimana beratnya menghadapi persalinan.

Kendati demikan, Acha tampaknya pulih lebih cepat. Pasalnya tepat setelah empat hari melahirkan, mantan Irwansyah ini diketahui langsung menikmati peran sebagai ibu baru dengan mengajak sang buah hati berbelanja.

Momen perdana mereka berjalan-jalan pun diunggah di laman Instagram wanita 28 tahun ini.

"Going for a walk in our new neighbourhood mau groceries shopping 🐰👧🏻with Bridgia," katanya pada Minggu (24/9/2017).

Dalam postingan tersebut, terlihat sang suami Vicky Kharisma turut mendampingi istri dan anaknya berbelanja. Dengan kemeja bergaris, Acha dan Vicky tampak mendorong stroller si kecil dengan gembira.

Aksi Acha keluar rumah ini pun segera ditanggapi beragam oleh para netizen. Ada yang takjub, gara-gara ia berhasil pulih diwaktu yang relatif singkat.

"Nikmatnya melahirkan normal ya begini pulihnya cepet," ujar @avriestawijaya di kolom komentar.

"Mungkin obat di sana lebih paten hehe. Udel Debay udah copot kali yah. Selamat bahagia," timpal @egaqorina.

Namun, ada juga yang mengkritik ibu satu orang anak ini. Beberapa pengikutnya di Instagram menilai belum saatnya si bayi dibawa jalan-jalan.

"Dede baby kalo belum 30 hari jangan kemana-mana dulu ya..antibodinya belum kuat. Takut kena virus dengan orang-orang disekeliling. Orang dulu suka bilang sebelum 40hari engga boleh keluar rumah itu bener lho ternyata," komentar @usticiana_af.

Pelantun Heart ini sendiri diketahui melahirkan Bridgia tepat pukul 12.14 waktu setempat dengan bobot 3,2 kilogram. Saat itu, Acha didampingi oleh sang suami dan sang ibunda tercinta.

