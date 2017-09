Goyangan di Atas Mobil saat Video Klip Dianggap Seronok, Denada Kena Cibir Warganet

JAKARTA - Lama tak mengeluarkan karya, penyanyi Denada Tambunan kembali menggebrak industri musik tanah air. Kali ini ia bersama JFlow diketahui membuat projek kolaborasi musik bersama berjudul De Nada.

"#DENADA 5 MENIT LAGI!! LINK ON MY BIO #newsingle #rap," tulis Denada pada keterangan video.

Hal tersebut bahkan ia sebarkan melalui akun sosial media Instagram dan mendapatkan cukup banyak respon dari para warganet. Namun sayangnya, warganet lebih terlihat menyerang akun Denada lantaran unggahan cuplikan video klipnya bersama JFlow terbilang cukup vulgar dengan jogetan yang mempertontonkan keseksiannya.

"Astagfirullah.. Goyangan nya seronok.. Gak banget mba dena mending di edit deh ... Gak enak banget dilihat..," tulis Yeniervan.

"Apapun klo liat video ini terkesan murahan, ngga usah pake goyang begitu kali bnyak anak kecil yg nonton," tulis Sitimasitoh.freya.

"Maaappppp ini jatuhnya gak seksi tapi mit-amit. Sorry mba Denada, rap mu keren. Tp yg ini ZONK," tulis Tessyonggg.

Banyaknya kritik yang ditujukan untuk Denada ternyata tidak sedikit pula warganet yang membela ibu satu anak ini. Mereka bahkan meminta agar warganet yang menghujat cuplikan video Denada melihat video klip fullnya terlebih dahulu sebelum memberikan komentar negatif.

"Hallooo Hallooo penikmat karya2 denadaaa... jngn dl komentar yg aneh2 sblm liat FULL VC nya yaaahhh,nah baru dah komentar,jngn cm liat yg bagian geal geolnya ajahh!!!! #itupunklnontonnyakagapakehatijulid," tulis susinovianti333.

"Ini yg pd ngomong negatif udh pd liat full videonya belon si? Biasa aja kok .. Ga gimana2 bgt. Msh batas wajar si menurut ak. Liat dulu dong jgn asalan comment gara2 liat seuprit," tulis hoiriefelly.

Melihat ramainya komentar miring warganet soal cuplikan video klip, JFlow ikut bersuara. Ia bahkan mendoakan agar warganet yang menghujat memiliki kuota internet lebih agar bisa membuka link YouTube dan melihat video klipnya secara keseluruhan.

"Gue tau banget di instagram sebelah lagi rame banget ngomongin video ini. Tapi lucunya 80% orang yang komen disana bahkan belum mampir kesini. Tipikal warganet Anyway, im an artist and denada is also an artist and this is our expression of our art. We're good at it, so why not. You flaunt it because you got it," tulis JFlow pada kolom komentar YouTube Channelnya.

"Semoga mereka yang ribut di sana diberikan kemudahan kuota untuk bisa mampir kesebelah sini. Thanks for always been smart and supporting the art," tandasnya.

(aln)