JAKARTA - Denada tengah berbahagia, pasalnya lagu Aisha yang bertajuk Wash Your Hands masuk dalam chart lagu anak di Russia. Tentu saja ini menjadi kebanggaan tersendiri bagi Denada.

Lewat sebuah unggahan di media sosial, Denada mengungkapkan bahwa lagu Wash Your Hands masuk dalam chart di Russia.

"Dapet info barusan dari @rkmusikindo dan Mbak Manager @risna_ories barusan, kalau lagu Aisha #WASHYOURHANDS masuk chart tangga lagu anak iTunes di wilayah Russia," tulis Denada dalam keterangan fotonya.

Baca Juga: Impian Denada saat Pandemi Berakhir, Ajak Putrinya Jalan-Jalan

"Alhamdulillah. Thank you Russia for your love. Lagu pertamanya Aisha, yang dia ciptain sendiri sebagian besar kata-katanya," lanjut Denada.

Denada lantas mengenang bagaimana lagu tersebut pada akhirnya bisa sampai masuk dalam chart di Russia.

"Kenapa aku bikin jadi lagu beneran saat itu, karena pesan lagunya bagus, dan karena aku pingin dia selalu inget waktu udah dewasa nanti bahwa bahkan di masa hidupnya yang berat sekalipun, dia masih bisa berkarya dengan izin dan pertolongan Allah SWT," terangnya.

Ingin membuat putrinya bahagia, Denada lantas memberikan informasi kepada Aisha soal berita baik tersebut. "Tahu enggak, lagunya Aisha yang 'Wash Your Hands' itu masuk ke chart tangga lagu di Rusia," tutur Denada. "Hah? Maksudnya apa?" tanya Aisha. "Maksudnya, lagunya Aisha yang 'Wash Your Hands' itu banyak didengerin sama orang-orang yang ada di Rusia," jelas Denada.