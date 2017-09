Bridgia Kalina Kharisma, Ini Arti Nama Putri Kecil Acha Septriasa

JAKARTA - Anak pertama Acha Septriasa diharapkan dapat tumbuh dengan indah dan kuat. Hal itu tergambar melalui nama lengkapnya, Bridgia Kalina Kharisma.

Nama itu diambil dari beberapa bahasa. Bridgia diambil dari mitologi Yunani, sedangkan Kalina berasal dari Australia, tempat Acha dan suami, Vicky Kharisma menetap.

"Kalau di Yunani ada Dewa Brigida yang artinya kuat. Kalau Kalina nama bunga yang tumbuh di Sydney. Kharisma nama papanya. (Berarti,) Penghubung yang kuat," jelas ibu Acha, Rita Emza.

Nama itu dipilih keluarga Acha setelah beberapa kali pertimbangan. Sebelumnya telah diketahui bahwa sang ayah, Vicky Kharisma dan ayah Acha (mertua Vicky) telah mempersiapkan nama, meskipun belum diketahui nama pilihan siapa yang akhirnya diloloskan. Yang jelas menurut Acha di Twitter dan Instagram, sapaan akrab untuk sang buah hati adalah Baby Bri. Ucapan terima kasih juga sudah diucapkan wanita 28 itu melalui kedua platform media sosial itu.

Seperti diketahui, Baby Bri lahir pada 20 September 2017, pukul 12.14 waktu setempat di Royal Hospital for Women Sydney, Sydney, Australia. Acha memaparkan bahwa Baby Bri lahir secara normal, dengan berat 3,2 kilogram dan panjang 47 centimeter setelah perjuangannya selama 28 jam. Jika menuruti pemaparan Rita sebelumnya, maka anak perempuan itu baru akan dibawa ke Indonesia pada Desember 2017 untuk sebuah acara syuting iklan.

Baby Bri adalah buah hati pertama Acha dan Vicky sejak menikah pada 11 Desember 2016 lalu di Jakarta Pusat. Sementara itu, ucapan selamat juga sudah dituliskan para penggemar untuk kelahiran Baby Bri.

“Acha & Vicky, congrats!!! So happy for you! What a blessing to experience the struggle of childbirth & the sweetest reward after ❤️ now you are truly complete ❤️ kisses for baby Bridgia. Semoga dia tumbuh sehat, cantik luar dalam & membawa kebahagiaan ke sekelilingnya 🙏🏻” tulis @nadiamulya.

(aln)