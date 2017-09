Endah N Rhesa Siapkan Lagu Terbaru pada Oktober Nanti

JAKARTA - Endah N Rhesa akan segera merilis single terbarunya pada Oktober mendatang. Ya, Colours menjadi nama judul single terbarunya. Bahkan lagu ini sendiri, diciptakan oleh Endah N Rhesa untuk mengiringi perilisan sebuah buku.

Lebih lanjut, buku karya Eko Wustuk yang berjudul In Between Colours menjadi awal lagu Colours akan diperdengarkan dari pasangan suami istri ini. Dijelaskan Endah bahwa buku ini merupakan buku tentang Fesyen desainer Lenny Agustin.



"Kami akan merilis sebuah lagu yang mengiringi perilisan buku yang ditulis oleh Eko Wustuk . Buku tentang fashion desainer Lenny Agustin, judul bukunya In Betweenn Colours kami membuat OST untuk bukunya. Judul lagunya Colours dan akan segera di rillis pada bulan Oktober," jelas Endah saat dijumpai di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.



Sementara itu, Endah N Rhesa juga saat ini tengah disibukkan dengan persiapan manggung pada acara Synchronize Fest 2017. Dalam acara itu, Endah N Rhesa akan tampil menghibur para penggemar dan juga tak ketinggalan mereka akan membawakan lagu-lagu hits miliknya.



Kemudian sebagai informasi, untuk mengawali aksi panggung pada acara Synchronize Fest 2017 pada Oktober mendatang, Endah N Rhesa akan melakukan hal yang unik. Pasangan suami istri ini akan bersepeda dari kediamannya di Pamulang menuju Kemayoran, Jakarta yang notabene adalah tempat perhelatan Synchronize Fest 2017.



"Iya itu janji kami (bersepeda dari Pamulang ke Kemayoran)," tambah Rhesa .



"Itu janji mas Rhesa dan harus dijalanin. Padahal tadi baru perbincangan, tapi sudah di publikasikan," timpal Endah.

Sementara itu, secara fisik bagi Rhesa itu merupakan hal yang mudah, jika diminta bersepeda dari kediamannya ke panggung Synchronize Fest 2017. Pasalnya, pasangan suami istri ini baru saja menyelesaikan tur sepedanya dalam tiga kota sekaligus, yakni Semarang, Salatiga dan Yogyakarta. Untuk itu, keduanya pun merasa sanggup dalam melakukan hal tersebut.



"Buat teman-teman yang mungkin belum update, kami baru menyelesaikan tur sepeda dari Semarang, Salatiga, Jogja. Jadi, Pamulang menuju ke Kemayoran aman lah," tukas Rhesa.

(edi)