Selamat! Dua Bulan Menikah, Eks Istri Samuel Rizal Lahirkan Anak Kedua

JAKARTA - Kabar bahagia datang dari mantan istri aktor sekaligus pebasket Samuel Rizal, Stevianne Agnecya. Wanita yang dipersunting oleh seorang pilot bernama Anggi Pratama pada 23 Juli 2017 itu baru saja melahirkan seorang bayi laki-laki bernama Zayn.

Kabar bahagia tersebut diungkapkan melalui akun Instagram milik Stevie. Dalam unggahannya, wanita yang memilih mualaf sebelum menikah itu tampak sedang tidur dengan mengenakan kacamata, sementara sang bayi dan suami berada tak jauh darinya.

"Heaven has smiled down on earth today as we , Anggi & Stevi are happy to announce the arrival of our little bundle , cilla's little brother - Raffasya Zayn Pratama - On 21st September'17 at 07.22 Am 3.2kg, 49cm. Terimakasi Allah," tulis Stevi pada keterangan foto.

Baca juga: Dipasangkan dengan Minho 'SHINee' di ITA 2017, Gracia Indri: Aku Ingin Buat Fans Cemburu

Unggahan tersebut sontak dibanjiri ucapan selamat oleh para netizen. Mereka bahkan mendoakan agar bayi tersebut bisa menjadi anak yang soleh dan berbakti kepada kedua orangtuanya.

"Selamat atas kelahiran anaknya @steviagnecya dan @anggipratama142 semoga jadi anak yg sholeh dan membanggakan bagi agama dan orang tuanya. Amin YRA," tulis tandri14.

"Selamat yh Che @steviagnecya dan mas @anggipratama142 atas kelahiran putranya.semoga jd anak yg Soleh, berbakti kepada kedua orang tuanya, Takut sama Tuhan dan berguna bagi Nusa dan bangsa Amin," tulis ameliaeric143.

Baca juga: Rayakan Ulang Tahun, Kimberly Ryder Galang Dana untuk Pengidap Tumor

Namun dari sekian banyak postingan ucapan selamat, muncul beberapa komentar yang menyindir pasangan ini. Netizen mempertanyakan mengapa Stevi sudah melahirkan, padahal bulan Juli lalu dirinya baru saja resmi menjadi istri dari Anggi Pratama.

"Perasaan nikah bulan Juli deh," tulis intandelistiani.

"Nikahnya baru banget bulan kemarin, tapi udah lahiran," tulis riana_putri01.

Baca juga: Nih 10 Fakta Unik Aktor Hong Jong Hyun, No 1 Jadi Model Avengers

(kem)