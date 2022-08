MODEL sekaligus pebisnis Stevie Agnecya baru saja merayakan hari pertambahan usianya. Pada 15 Agustus kemarin, mantan istri Samuel Rizal ini telah genap berusia 31 tahun.

Momen bahagia ulang tahunnya yang ke-31 bahkan terekam melalui video sekitar 30 detik di akun Instagram pribadinya. Bahkan, istri dari pilot bernama Anggi Pratama ini mendapatkan kejutan dari keluarga kecilnya.

"Alhamdulillah bisa merayakan bdayku dengan sederhana, semua serba dadakan persiapan H-1 bahkan ada yang tepat di hari H tapi aku sangat bahagia sekali, terimakasih Allah," tulis Stevie Agnecya, di Akun Instagram Pribadinya, Selasa (16/8/2022).Â

Lewat unggahannya, wanita yang memutuskan untuk menjadi mualaf ini juga turut mengucapkan terima kasih pada suami, keluarga, dan rekan-rekannya. Apalagi dalam acara dadakan di Bali tersebut, dirinya menyadari bahwa ada cukup banyak orang yang sayang padanya.

Dalam unggahannya, ibu tiga anak itu terlihat membagikan dekorasi ultahnya dengan tema cream yang dilengkapi balon-balon berwarna pink, gold dan styrofoam. Para sahabat Stevie bahkan ikut menghadiri acara ulang tahunnya dan membawa kado.

"Terimakasih untuk suamiku, untuk keluargaku untuk semua teman-teman semua yang mendoakan, mengucapkan, memberi surprise, memberi hadiah bahkan bela-belain datang ke Bali," lanjutnya.

Melalui unggahan yang dibagikan, beragam komentar artis maupun netizen turut mengucapkan selamat atas ulang tahun Stevie. Ada pula mendoakan agar ibu tiga anak diberikan kesehatan, kebahagian selalu, ketika memutuskan berumah tangga dengan Anggi Pratama.

