JAKARTA - Kabar duka datang dari aktor Tanah Air Samuel Rizal. Pasalnya, sang ayah, Syachriel Arifin meninggal dunia di RS St. Carolus pada Jumat malam (24/3/2023).

Bintang film Eiffel I'm Love ini turut mengunggah momen jenazah sang ayah saat disemayamkan melalui Instagram pribadinya.

Ucapan belasungkawa tersebut juga turut dibagikan oleh beberapa rekan terdekatnya, termasuk rekan sesami artis.

Salah satunya, Marcella Zalianty. Dalam unggahan story Instagramnya, ia tampak membagikan sebuah potret saat dirinya datang ke rumah duka.

“Turut berduka cita Ya Un.. @samuelrizal1 May He Rest in Peace,” tulisnya, dalam keterangan unggahan tersebut, baru-baru ini.

Ucapan belasungkawa juga turut dibagikan oleh artis ternama, Prisia Nasution. Melalui unggahan di akun Instagramnya, ia turut membagikan momen saat dirinya dengan sang suami, datang ke rumah duka.

Dalam video yang ia unggah, terlihat mendiang ayah Samuel Rizal telah disemayamkan di sebuah peti yang telah dipenuhi dengan bunga-bunga berwarna putih.

“Turut berduka cita dudu @samuelrizal1 atas meninggalnya papa tercinta,” tulisnya dalam keterangan unggahan tersebut.

Sebagai informasi, jenazah ayah Samuel Rizal diketahui sudah dikremasi. Sebelum dikremasi, jenazah Syachriel sebelumnya juga sempat disemayamkan di GPIB Effatha.*

