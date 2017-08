HARI MERDEKA: Morgan Oey Kenang Momen Sakral Upacara Bendera saat Kecil

JAKARTA - Momen upacara bendera memang sangat dirindukan oleh sebagian orang. Terutama bagi mereka yang hidup di dunia hiburan.



Hal yang sama juga dirasakan oleh aktor sekaligus penyanyi Morgan Oey. Rasanya ia sudah lama sekali tidak merasakan terlibat dalam sebuah upacara. Padahal dulu mantan personel SM*SH tersebut pernah berpartisipasi dalam sebuah upacara bendera.

"Ya kangen, dulu saya sempat jadi perwakilan kelas untuk laporan ke pemimpin upacara. Saya juga waktu SD sempat jadi Pembaca Undang-Undang Dasar dan Pembawa (naskah) Pancasila. Semua momen sakral itu masih familiar," kenangnya.



Dalam momen kemerdekaan seperti saat ini, Morgan sangat ingin sekali merasakan kembali upacara. Seandainya ia diundang untuk ikut upacara kemerdekaan di Istana Negara, ia memastikan bahwa dirinya akan bersedia datang.



"Kalau saya diundang pasti I would like to come ke Istana Negara. Tapi so far saya masih bisa nonton di TV sih jadi ya sakralnya tetap dapat," ungkapnya.

Menjelang pesta kemerdekaan Indonesia, Morgan Oey termasuk salah satu orang Indonesia yang rajin menonton upacara kemerdekaan. Sedari kecil ia selalu menyempatkan diri untuk meluangkan waktu menonton acara tersebut.

"Kalau sekarang masih menyambut karena tiap tahun saya nonton upacara kemerdekaan, saya enggak pernah ngelewatin meski cuma nonton di televisi," ujar Morgan saat ditemui di Jakarta Barat, Kamis (16/8/2017).



Berbicara mengenai kemerdekaan, pemain film Cooking Camp tersebut merasa bahwa Indonesia masih ada beberapa hal yang memang masih dibatasi sehingga kata merdeka itu sendiri belum sepenuhnya bisa dirasakan.



"Sekarang kita belum merdeka banget. Karena korupsi masih dimana-mana, terus saling menyakiti sesama warga. Dan juga bebas berpendapat juga belum ya. Bebas berkarya juga. Jadi kalau selama ini kan karya kita masih ada yang ini gak boleh itu gak boleh," tambahnya.

Secara tidak langsung, ia sebagai seorang seniman belum merasakan kemerdekaan sepenuhnya. Harapan dari Morgan adalah suatu saat Indonesia bisa benar-benar merdeka dalam artian juga bisa bebas berkarya dan mengeksplorasi dunia seni lebih luas lagi.