Meet Me After Sunset, Film Romantis yang Sarat Nuansa Magis

JAKARTA - MNC Pictures akan kembali menghadirkan karya terbaru di industri perfilman Tanah Air. Kali ini, film bertajuk Meet Me After Sunset dipersiapkan untuk memanjakan mata para pecinta drama layar lebar.

Untuk tema yang diusung, Meet Me After Sunset mengangkat kisah percintaan remaja. Seperti yang disampaikan Danial Rifki selaku sutradara Meet Me After Sunset saat ditemui di kawasan MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Barat, Rabu (16/8/2017).



"Ini kisah antara gadis dengan seseorang yang bisa menerima kondisinya apa adanya, tidak seperti orang lain yang hanya bisa berprasangka," kata Danial.

Namun, drama percintaan remaja yang diangkat dalam Meet Me After Sunset berbeda dari film kebanyakan. Berdasar pemaparan Danial Rifki, kisah cinta para tokoh utama Meet Me After Sunset berawal dari satu hal yang bernuansa misterius.



"Meet Me After Sunset ini tentang seseorang yang dia itu tidak pernah keluar saat siang hari. Jadi dia cuma keluar waktu malam saja. Makanya kan judulnya Meet Me After Sunset," terangnya.



"Semua orang enggak ada yang tahu kenapa dia keluarnya cuma malam hari. Itu jadi misterius sekali, banyak orang yang mikir aneh-aneh. Dikiranya apa jangan-jangan dia ini bukan manusia. Tapi kemudian ada satu cowok yang datang ke desa itu dan menemukan bahwa sosok yang keluar malam ini cantik sekali. Dan dia tertarik untuk menemui. Jadi berawal dari misteri," lanjut Danial.

Selain alur cerita yang berbeda dengan film percintaan remaja kebanyakan, Meet Me After Sunset juga mengkombinasikan unsur personifikasi dengan hal-hal berbau magis. Seperti diutarakan Haqi Achmad selaku penulis skenario, tiga tokoh utama dalam Meet Me After Sunset merupakan perumpamaan dari tiga unsur penting dalam kehidupan manusia, yakni bintang, bulan dan matahari.



"Yang membuat Meet Me After Sunset ini beda dengan film remaja lain adalah kita memakai konsep magical of story. Jadi bukan yang cuma ketemu terus jatuh cinta gitu enggak," ungkapnya.



Sedangkan untuk ketiga tokoh utama, Danial dan Haqi sepakat memilih Agatha Chelsea, Billy Davidson dan Maxime Bouttier.

Agatha mengambil peran gadis misterius yang diibaratkan sebagai bulan, sementara Billy dan Maxime memerankan karakter Bagas serta Vino. Untuk karakter Bagas yang diperankan Billy, sosok tersebut merupakan teman masa kecil sang gadis misterius yang diibaratkan sebagai perwujudan bintang. Sementara sosok Vino yang diperankan Maxime memiliki tipikal remaja percaya diri dan penuh semangat ibarat matahari.



Saat ini, Meet Me After Sunset masih memasuki tahap finalisasi sebelum resmi tayang perdana. Belum dapat dipastikan kapan Meet Me After Sunset mulai dapat disaksikan di bioskop. "Masih coming soon," ujar Danial Rifki sambil tertawa.