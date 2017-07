FOTO: Pilihan Bijak, Atiqah Hasiholan Tolak Tindik Telinga Anak

JAKARTA - Pasangan artis Atiqah Hasiholan dan Rio Dewanto nampaknya ingin menjadi orangtua yang enggan mengatur kehidupan sang anak. Keduanya bahkan nampak seperti orangtua yang akan mendukung seluruh keputusan hidup sang anak sesuai dengan keinginannya.



Salah satu contoh dari sikap tersebut ternyata telah ditunjukkan keduanya baru-baru ini. Keduanya bahkan sepakat untuk tidak menindik telinga ataupun memakaikan anting ditelinga anak mereka, Salma Jihane Putri Dewanto.

"I woke up like this n without earings" Bagi yang nanya kenapa Salma ga dipakein anting /ditindik, jawabannya simple, saya dan @riodewanto sepakat segala sesuatu yang sifatnya permanent dan estetis, biarlah nanti itu menjadi pilihan Salma untuk menentukan #BabySal #OneMonth," tulis Atiqah Hasiholan pada keterangan foto Baby Salma.





Melihat unggahan istri Rio Dewanto tersebut para netizen sontak ikut memberi komentar. Mereka bahkan cukup menyayangkan keputisan Atiqah untuk tidak menindik telinga sang anak. Pasalnya dengan memberikan anting, bayi perempuan tentunya lebih memiliki identitas mengenai jenis kelaminnya.

"Menurut saya gpp di tindik sekarang mba, karena kalo udh gede itu malah sakit, kasian,, nah soal mo di pake in anting ato ga, biar lah salma yg nentuin hehe. love love salmaa," tulis mynameis_arika.



"Sebaiknya ditindik, kodrat alam sebagai anak perempuan. seperti contoh kodrat anak laki-laki, di khitan. @atiqahhasiholan," tulis iismardianaa_.

Meski cukup banyak kontroversi yang terjadi lantaran keinginan Atiqah dan Rio untuk tidak menindik telinga anak, tetapi ada pula beberapa netizen yang setuju. Bahkan mereka nampak mendukung keputusan pasangan yang menikah pada 24 Agustus 2013 lalu.

"Pilihan bijak mbak @atiqahhasiholan menurut medis pun berdasar jurnal dari American Academy of Pediatrics juga tidak menyarankan telinga bayi ditindik setelah lahir, disarankan saat anak sudah bisa merawat anting nya sendiri. Kalopun orang tua nya "keukeuh" untuk menindik bayinya, disarankan setelah usia 2 bulan stlh mendapat imunisasi tetanus yang pertama. Sehat selalu ya Salma," tulis monika_sargo.