Umrah Bareng Istri, Ben Kasyafani Kurang Puas

Masjid quba. Masjid yang disebut oleh Allah sebagai mesjid yang dibangun atas takwa. Maka semoga kunjungan inipun mengingatkan kami untuk selalu bertakwa. Ben dan @nesyanabila #umrohelzattamiraj #zattamen #elzattahijab #madina

A post shared by Ben Kasyafani (@benkasyafani) on Apr 27, 2017 at 10:03am PDT