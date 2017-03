Bocoran Single Terbaru Katy Perry Muncul di Jejaring Sosial

LOS ANGELES - Katy Perry akhirnya membocorkan single terbaru yang berjudul Bon Apetit bocor. Katy mengunggah video lagu tersebut di jejaring sosial.

Dilansir melalui Aceshowbiz, Minggu (19/1/2017), video tersebut rupanya berisi potongan lirik dari single Katy Perry.

"Cause I'm all that you want, boy/ I'll fatten you up, boy/ Got me spread like a buffet/ Oh no! Bon apetit, baby/ I'm quite the seduction (uh huh)/ Fresh from the oven/ Hola!," demikian bunyi potongan lirik yang dilantunkan Katy Perry.

Katy has posted a "Bon Appétit" snippet on Instagram! Take a listen: pic.twitter.com/Al0mDcLDkn — Katy Perry Lately! (@katyperrylately) March 17, 2017

Katy Perry sendiri terlihat tengah bersantai dalam tayangan video yang diunggahnya. Wanita yang mempopulerkan single Rise itu mengenakan sweater hijau bermotif polkadot dengan kacamata hitam terpasang di bagian mata. Katy juga tampak ikut menikmati iringan lagu dengan tidak berhenti bergoyang selama proses perekaman video.

Seperti diketahui, Katy Perry sebelumnya telah memberikan bocoran terkait single Bon Apetit, dalam sebuah sesi wawancara di red carpet Grammy Awards 2017.

"Aku memiliki satu lagu baru dengan judul Bon Apetit yang sangat aku suka. Lagu itu cukup dipenuhi dengan unsur seksual," ucap Katy Perry pada Ryan Seacrest yang kala itu bertindak sebagai host.

"Tapi, aku hanya membayangkan diriku tengah berada di pantai sambil membawa enam buah Corona di tangan," pungkasnya.