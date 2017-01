Sutradara Jelaskan Alasan Bunuh Karakter Penting di Sherlock 4

LONDON – Setelah tiga tahun lamanya menunggu sejak episode terakhir season 3, Sherlock akhirnya kembali dengan seri terbaru. 1 Januari 2017, serial BBC ini kembali dengan episode pertama yang langsung menawarkan kejutan dengan kematian salah satu karakter.

Sedikit spoiler, episode pertama Sherlock season 4 yang berjudul The Six Thatchers diakhiri dengan kematian Mary (Amanda Abbington) yang tak lain adalah istri Watson (Martin Freeman). Bagi yang mengikuti novel Sherlock Holmes karya Sir Arthur Conan Doyle, adegan ini jelas mengejutkan.

Pasalnya dari semua novel petualangan Sherlock Holmes, tak pernah ada cerita yang menjelaskan secara rinci bagaimana Mary meninggal. Namun dalam season 4 ini, tim produksi menceritakan Mary mati karena menyelamatakan nyawa Sherlock.

Untuk itu, sutradara Steven Moffat punya alasan. Moffat beralasan, karena Sir Arthur Conan Doyle tak pernah menuliskan secara langsung Mary mati, maka Moffat dan tim melihat karakter Mary perlu dimatikan untuk membuat Sherlock kembali ke esensi semula.

“Ya, kami tidak main-main. Dia (Mary) mati. Yang sebenarnya, tak pernah disebutkan dalam cerita bahwa dia mati. Kita hanya mengasumsikan dia mati karena Watson bilang dia “sedih karena kehilangan” yang kita artikan sebagai sebuah kematian, tapi belum tentu,” jelas Moffat dilansir Entertainment Weekly.

Ia melanjutkan, “Realita dari ini, tentu saja, adalah bahwa Sherlock Holmes itu tentang Sherlock dan Dokter Watson dan itu akan selalu kembali ke sana, selalu selalu selalu. Mereka (Holmes, Watson, dan Mary) menciptakan trio yang lucu, tapi itu tak bertahan lama.”

Sementara itu, Sherlock season 4 berisi 3 episode. Episode 2 dan 3 masing-masing berjudul The Lying Detective dan The Final Problem. Episode terakhir akan tayang pada 15 Januari 2017.