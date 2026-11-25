Potret Yoon Kyung Ho dan Kim Hye Yoon di Poster Film Korea High School Detective Curi Perhatian

SEOUL - Film High School Detective yang dikonfirmasi tayang pada Januari 2027 akhirnya resmi merilis poster dan trailernya. Menariknya, potret kedua pemeran utama, Yoon Kyung Ho dan Kim Hye Yoon langsung mencuri perhatian.

Poster tersebut menampilkan visual yang kontras dari kedua pemeran utama yang sama-sama mengenakan seragam.

Bukan tanpa alasan, Yoon Kyung Ho yang didapuk sebagai Kyu Jin, pemuda 19 tahun tampak seperti detektif tetapi memiliki hati yang lembut dan murni. Sementara, Kim Hye Yoon yang berperan sebagai Hee Yeon, seorang detektif lulusan peringkat teratas Akademi Kepolisian justru terlihat seperti siswa SMA biasa.

Dengan penampilan kontras keduanya di dalam poster, alur cerita yang memiliki bumbu komedi itu seolah terlihat jelas. Film garapan sutradara Yang Jun Ho ini memiliki genre drama investigasi aksi komedi yang menceritakan seorang detektif dengan penampilan awet muda dan seorang siswa SMA yang dewasa sejak lahir.

Kedua karakter yang memiliki penampilan berbeda itu secara kebetulan memulai hari pertama di sekolah tersebut bersamaan. Insiden itu membuat Yoon Kyung Ho dan Kim Hye Yoon memulai penyelidikan bersama dengan mencurigakan.