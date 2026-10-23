Dahyun TWICE dan Cha Woo Min Siap Tunjukkan Chemistry di Film Clouds Roll Like Gureumi

SEOUL - Dahyun dan Cha Woo Min siap menunjukkan chemistry dalam film Korea Clouds Roll Like Gureumi. Film yang disutradarai Choi Seon Min itu dijadwalkan tayang pada 2027 dan telah memulai proses syutingnya.

Dalam film ini, Dahyun memerankan Gureum yang digambarkan sebagai sosok dengan kepribadian yang ceria dan bersinar, meski dirinya mengalami kelumpuhan di bagian bawah tubuhnya.

Karena kelumpuhannya, Gureum yang merupakan siswi SMA itu selalu menggunakan kursi roda berwarna pink yang mencolok. Namun, hal tersebut tak menghalangi aktivitasnya sebagai anggota klub seni di sekolah. Suatu ketika, dirinya mengunjungi kolam renang untuk mengamati dan menggambar otot perut secara langsung.

(Foto: GQ)

Tak sampai di situ, dia juga menjadi mentor bagi seorang siswa laki-laki yang dikeluarkan dari tim renang secara sukarela. Tanpa disadari, pertemuan itu menandai awal cinta pertamanya.

Sementara, Cha Woo Min akan bermain sebagai Jun San, seorang siswa SMA yang telah berpotensi sebagai perenang kompetitif. Sebab, dia memiliki fisik yang mengesankan dan berpenampilan menarik. Namun, di balik tubuh tegapnya itu, dia menyimpan rasa tidak aman dan luka emosional yang tidak diketahui orang lain.