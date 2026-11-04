Balik ke Layar Lebar, Seo Yea Ji Dipastikan Main di Film Korea Geumwoldo

Seo Yea Ji Dipastikan Main di Film Korea Geumwoldo. (Foto: Instagram/@yeyeji_seo)

SEOUL - Seo Yea Ji telah dipastikan akan kembali hadir di layar lebar lewat keterlibatannya dalam film yang berjudul sementara, Geumwoldo. Kabar bahagia untuk para penggemar itu dikonfirmasi langsung oleh agensi barunya, B.Wave Entertainment.

Dalam film garapan Baek Dong Hun ini, Seo Yea Ji bakal berperan sebagai Kim Ji Hoo.

Tokoh itu diceritakan sebagai seorang wanita yang berjuang menghadapi takdirnya. Setelah menerima pesan dari sang ibu, Kim Ji Hoo melakukan perjalanan ke pulau terpencil bernama Geumwoldo. Sejak saat itu, dia mulai menyelidiki serangkaian kejadian misterius secara bertahap untuk membongkar kebenaran yang tersembunyi.

Karenanya, sang aktris diharapkan bisa menjadi pemeran utama dengan memerankan transformasi psikologis karakter yang berusaha mengungkap misteri. Di tengah perjalanan mengungkap kebenaran, Kim Ji Hoo harus beradaptasi dengan lingkungan yang asing baginya.

(Foto: Instagram/@yeyeji_seo)

Film Geumwoldo terinspirasi dari kasus kanibalisme yang tercatat di catatan sejarah Dinasti Joseon. Bergenre thriller misteri, film ini mengajak penonton untuk mengikuti serangkaian peristiwa misterius yang bakal terungkap secara bertahap.

Tak hanya itu, film ini juga menyuguhkan penonton dengan sudut pandang Korea soal mitologi vampir, yang membuatnya berbeda dari film-film barat.

Proses syuting film Geumwoldo dijadwalkan akan mulai pada pertengahan November 2026. Sementara, untuk penayangan di bioskop direncanakan pada 2027.

(ant)

Celebrity Okezone menghadirkan berita terbaru, eksklusif, dan terpercaya seputar artis dalam dan luar negeri