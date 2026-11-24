Jeongyeon TWICE Debut Film, Intip Penampilan Perdananya di New Recruit: The Movie

JAKARTA - Jeongyeon TWICE menunjukkan sisi berbeda lewat proyek akting pertamanya. Idol KPop tersebut bertransformasi menjadi perwira perawat militer dalam film terbaru bertajuk New Recruit: The Movie.

Penampilan perdana Jeongyeon sebagai Yoo Jeongyeon terungkap melalui sejumlah foto yang dirilis Selasa (24/11/2026). Dalam foto tersebut, ia terlihat mengenakan seragam perawat militer dengan rambut tertata rapi dan membawa papan catatan.

Karakter yang diperankannya digambarkan sebagai sosok perawat yang tenang dan profesional. Ia bertugas merawat para pasien di rumah sakit militer sekaligus terlibat dalam upaya mengungkapkan kejadian misterius di tempat tersebut.

Jeongyeon mengungkapkan dirinya harus melakukan persiapan khusus untuk mendalami karakter yang ia perankan. Sebab, profesi perwira perawat militer merupakan hal yang asing untuknya. “Aku menonton banyak dokumenter terkait karena peran sebagai perwira perawat cukup asing bagiku, kata Jeongyeon, dikutip allkpop.

Ia bahkan mempelajari keseharian perawat militer sungguhan, mulai dari cara mengenakan seragam, berjalan, hingga gerakan kecil seperti membawa buku catatan dan pena.

Sutradara Min Jin Ki turut memberikan pujian atas penampilan Jeongyeon. Ia menilai sang idol mampu menghadirkan karakter perwira perawat dengan pembawaan yang tegas. Chemistry-nya bersama pemain lainnya juga mampu menghidupkan karakter tersebut.

Jeongyeon merupakan member TWICE yang debut pada 2015. Setelah 11 tahun bernaung di bawah JYP Entertainment, idol 30 tahun itu memilih meninggalkan agensi tersebut pada Agustus lalu. Jeongyeon kemudian bergabung dengan VARO Entertainment, agensi yang juga menaungi kakaknya yang merupakan seorang aktris, Gong Seung-yeon.



(kha)

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