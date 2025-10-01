Joy Red Velvet Comeback Berakting setelah 3 Tahun Vakum

SEOUL - Joy Red Velvet akan comeback ke layar kaca lewat drama terbarunya, One Of A Kind Romance. Hal itu diumumkan SM Entertainment lewat keterangan resmi yang dirilis, pada 30 September 2025.

“Benar, Joy akan kembali berakting dan menjadi pemeran utama dalam drama One Of A Kind Romance,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Xportsnews, pada Rabu (1/10/2025).

Drama itu, akan menjadi proyek akting terbaru idol bernama asli Park Soo Young tersebut setelah 3 tahun vakum. Once Upon A Small Town yang tayang di Netflix pada 2022 merupakan proyek layar kaca terakhir yang dibintangi Joy.

Mengutip Soompi, drama One Of A Kind Romance diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa. Kisahnya, tentang Gong Yu Il, perempuan biasa yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan.

Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan tangguh yang tak membiarkan senyum hilang dari wajahnya meski dalam kondisi sulit sekalipun. Demi bertahan hidup, dia melupakan mimpinya menjadi seorang penulis dan menjadi pegawai paruh waktu di sebuah toko swalayan.