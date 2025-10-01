Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Joy Red Velvet Comeback Berakting setelah 3 Tahun Vakum

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Rabu, 01 Oktober 2025 |06:30 WIB
Joy Red Velvet <i>Comeback</i> Berakting setelah 3 Tahun Vakum
Joy Red Velvet Comeback Berakting setelah 3 Tahun Vakum. (Foto: Instagram/@_imyourjoy)
A
A
A

SEOUL - Joy Red Velvet akan comeback ke layar kaca lewat drama terbarunya, One Of A Kind Romance. Hal itu diumumkan SM Entertainment lewat keterangan resmi yang dirilis, pada 30 September 2025.

“Benar, Joy akan kembali berakting dan menjadi pemeran utama dalam drama One Of A Kind Romance,” ujar agensi tersebut seperti dikutip dari Xportsnews, pada Rabu (1/10/2025).

Drama itu, akan menjadi proyek akting terbaru idol bernama asli Park Soo Young tersebut setelah 3 tahun vakum. Once Upon A Small Town yang tayang di Netflix pada 2022 merupakan proyek layar kaca terakhir yang dibintangi Joy.

Mengutip Soompi, drama One Of A Kind Romance diadaptasi dari webtoon populer berjudul serupa. Kisahnya, tentang Gong Yu Il, perempuan biasa yang berjuang untuk mendapatkan pekerjaan. 

Karakter tersebut digambarkan sebagai perempuan tangguh yang tak membiarkan senyum hilang dari wajahnya meski dalam kondisi sulit sekalipun. Demi bertahan hidup, dia melupakan mimpinya menjadi seorang penulis dan menjadi pegawai paruh waktu di sebuah toko swalayan. 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/14/33/3104253/joy_red_velvet-bceT_large.jpg
Joy Red Velvet Lanjutkan Kontrak Kerja Bersama SM Entertainment
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/04/26/33/2803932/joy-red-velvet-rehat-dari-dunia-hiburan-karena-alasan-kesehatan-hvVEvv8f2J.jpg
Joy Red Velvet Rehat dari Dunia Hiburan karena Alasan Kesehatan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/23/33/2459653/gemas-joy-red-velvet-dan-crush-kencan-bareng-anjing-peliharaan-zoxed9uivc.jpg
Gemas, Joy Red Velvet dan Crush Kencan bareng Anjing Peliharaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/23/33/2459506/agensi-konfirmasi-joy-red-velvet-dan-crush-pacaran-hEz8oMmUqS.jpg
Agensi Konfirmasi Joy Red Velvet dan Crush Pacaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/13/33/2455025/joy-red-velvet-jadi-wajah-baru-brand-tas-mewah-italia-DcIcvIqfgr.jpeg
Joy Red Velvet Jadi Wajah Baru Brand Tas Mewah Italia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/09/03/33/2271996/joy-red-velvet-dapat-ucapan-dan-doa-dari-penggemar-di-hari-ulang-tahun-naO7yRRRXm.jpg
Joy Red Velvet Dapat Ucapan dan Doa dari Penggemar di Hari Ulang Tahun
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement