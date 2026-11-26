Jadi Narasumber di MRW 26 Rocket Talks, Thaleb Wahjudi Tekankan Hal Ini dalam Pembuatan Konten AI

JAKARTA - Head of AI Production MNC Digital Entertainment, Thaleb Wahjudi menekankan pentingnya prompt atau perintah terhadap kecerdasan artifisial atau artificial intelligence (AI) dalam penggunaannya untuk pembuatan konten, series maupun micro-drama.

Hal itu disampaikan saat dirinya menjadi narasumber dalam MRW 26 Rocket Talks pada gelaran MoraRepublic Weekend 2026 di Grand Hyatt Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Dalam momen itu, ia menekankan bahwa perintah atau prompt menjadi satu hal yang penting, bahkan saat ini menjadi sebuah pekerjaan baru. Menurutnya, perintah yang jelas, detail, dan tepat sasaran terhadap AI bisa menghasilkan sebuah konten baik gambar maupun video yang lebih baik.

“Prompting yang jelas, prompting yang detail, prompting yang lebih tepat sasaran, itu pastinya akan menghasilkan image atau video yang lebih baik juga gitu. Jadi itu tugas utama kami di mana contoh kami dalam satu tim untuk membuat sebuah produksi AI micro-drama itu ada sepuluh prompter,” kata Thaleb.

“Sepuluh-sepuluhnya ini background-nya berbeda-beda. Jadi gimana cara menyelaraskan pemahaman setiap prompter ini untuk bisa memahami konsep film making dan juga konsep AI prompting di saat yang bersamaan,” tambahnya.