Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Drakor Terbaru Seorina: Menyamar Jadi Detektif Pria, Jatuh Cinta pada Tersangka

Armydian Kuniawan , Jurnalis-Minggu, 18 Oktober 2026 |17:01 WIB
Drakor Terbaru Seorina: Menyamar Jadi Detektif Pria, Jatuh Cinta pada Tersangka
Seorina di Drakor terbaru
A
A
A

JAKARTA - Apa jadinya jika seorang detektif Wanita harus menyamar sebagai pria demi menyelidiki tersangka pembunuhan, tetapi malah jatuh cinta kepadanya? Dilema berbahaya itu dialami Kang Jae-hee dalam drama Korea terbaru Love in Disguise. 

Ia menyusup sebagai pengawal pribadi Yoon Yi-jun, pewaris konglomerat yang dicurigai terlibat kasus pembunuhan. Masalahnya, semakin dekat Jae-hee dengan target penyelidikannya, semakin sulit ia memisahkan tugas dari perasaan. Dibintangi Seorina dan Yim Si Wan, serial ini tayang eksklusif mulai 19 Oktober 2026 di Prime Video.

Jae-hee merupakan mantan anggota pasukan khusus yang kini menjadi detektif kepolisian. Sementara itu, Yi-jun adalah pewaris generasi ketiga Taekang Group yang hidup dalam kemewahan. Di balik penampilannya yang glamor, ia menyimpan kesepian akibat kehidupan yang selalu diatur orang lain. Yim Si Wan ingin menampilkan kontras tersebut melalui karakter yang tampak dingin, tetapi rapuh. 

“Saya ingin penampilannya yang glamor justru membuat kekosongan dalam hatinya semakin terlihat,” ujarnya.

Untuk memerankan Jae-hee, Seorina memotong rambutnya menjadi pendek. Namun, ia tidak ingin karakter tersebut sekadar tampil maskulin demi penyamaran. Ia berusaha memahami kepribadian Jae-hee sebagai detektif yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. “Saya ingin fokus pada siapa Kang Jae-hee sebenarnya,” kata Seorina.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Drakor Drama Korea Seorina
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/206/3248633//jo_bo_ah-vgRs_large.jpeg
Jo Bo Ah Resmi Gantikan Lee Chung Ah dalam Drama The Obedient Killer
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/18/33/3248601//doctor_x-DrNS_large.png
Drama Doctor X Tuai Protes Keras, Dianggap Gagal Tampilkan Dunia Kedokteran Secara Akurat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/206/3248161//a_love_other_than_yours_cover-xW26_large.jpg
Sinopsis A Love Other Than Yours, Kisah Cinta 10 Tahun yang Bikin Gemes
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/12/206/3247340//the_trauma_code-LNf1_large.jpg
Ju Ji Hoon Klaim Syuting The Trauma Code 2 Bakal Segera Dimulai
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/33/3246615//kim_woo_bin_beri_kejutan_untuk_penggemar-G7PL_large.jpg
Kim Woo Bin Beri Kejutan untuk Penggemar, Hadiahkan Parfum!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/06/206/3246356//lee_bo_young_dan_kang_tae_oh_siap_akting_bareng-NWDy_large.jpg
Lee Bo Young dan Kang Tae Oh Siap Akting Bareng di Drakor Baru, Tayang 2027!
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement