Drakor Terbaru Seorina: Menyamar Jadi Detektif Pria, Jatuh Cinta pada Tersangka

JAKARTA - Apa jadinya jika seorang detektif Wanita harus menyamar sebagai pria demi menyelidiki tersangka pembunuhan, tetapi malah jatuh cinta kepadanya? Dilema berbahaya itu dialami Kang Jae-hee dalam drama Korea terbaru Love in Disguise.

Ia menyusup sebagai pengawal pribadi Yoon Yi-jun, pewaris konglomerat yang dicurigai terlibat kasus pembunuhan. Masalahnya, semakin dekat Jae-hee dengan target penyelidikannya, semakin sulit ia memisahkan tugas dari perasaan. Dibintangi Seorina dan Yim Si Wan, serial ini tayang eksklusif mulai 19 Oktober 2026 di Prime Video.

Jae-hee merupakan mantan anggota pasukan khusus yang kini menjadi detektif kepolisian. Sementara itu, Yi-jun adalah pewaris generasi ketiga Taekang Group yang hidup dalam kemewahan. Di balik penampilannya yang glamor, ia menyimpan kesepian akibat kehidupan yang selalu diatur orang lain. Yim Si Wan ingin menampilkan kontras tersebut melalui karakter yang tampak dingin, tetapi rapuh.

“Saya ingin penampilannya yang glamor justru membuat kekosongan dalam hatinya semakin terlihat,” ujarnya.

Untuk memerankan Jae-hee, Seorina memotong rambutnya menjadi pendek. Namun, ia tidak ingin karakter tersebut sekadar tampil maskulin demi penyamaran. Ia berusaha memahami kepribadian Jae-hee sebagai detektif yang berdedikasi terhadap pekerjaannya. “Saya ingin fokus pada siapa Kang Jae-hee sebenarnya,” kata Seorina.