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Master Limbad Siapkan Atraksi Spesial di Magic of Harmony Kilau Raya MNCTV 35

Siska Maria Eviline , Jurnalis-Sabtu, 17 Oktober 2026 |07:30 WIB
Master Limbad Siapkan Atraksi Spesial di Magic of Harmony Kilau Raya MNCTV 35
Master Limbad Siapkan Atraksi Ekstrem di Magic of Harmony Kilau Raya MNCTV 35. (Foto: MNC Media)
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JAKARTA - Perayaan HUT MNCTV ke-35 akan menjadi tontonan yang layak dinantikan para penonton setianya. Mengusung tema ‘Keindahan Bersatu dalam Harmoni’, Kilau Raya MNCTV 35 akan menyuguhkan performa terbaik Master Limbad.

Pesulap ekstrem asal Tegal tersebut akan menghadirkan atraksi menantang adrenalin yang menegangkan. Selain Master Limbad, Kilau Raya MNCTV 35 juga akan menyuguhkan penampilan terbaik dari sederet artis papan atas. 

Master Limbad Akan Siapkan Aksi Spektakuler di Malam Kilau Raya MNCTV 25
Master Limbad Siapkan Atraksi Ekstrem di Magic of Harmony Kilau Raya MNCTV 35. (Foto: Okezone)

Ada penampilan istimewa dari dua pedangdut senior, Iis Dahlia dan Inul Daratista. Ayu Ting Ting, Gilga Sahid, Happy Asmara, Zainul RSD, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, Dini KSB, Jelita KDI, dan Intan KDI juga akan memberikan aksi panggung terbaik mereka.

Panggung Kilau Raya MNCTV 35 juga akan dimeriahkan oleh Kangen Band, JKT48, dan penampilan khusus dari Pasheman’80. Acara ini nantinya akan dipandu oleh Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Karena itu, jangan lewatkan Kilau Raya MNCTV 35 yang akan disiarkan Live dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, Jakarta Selatan, pada 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB. Anda juga bisa menonton acara ini lewat aplikasi RCTI+ yang bisa diunduh lewat App Store dan Play Store.*
 

(SIS)

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