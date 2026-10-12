Kilau Raya MNCTV 35: Perayaan 35 Tahun MNCTV Dalam Keindahan yang Menyatukan

JAKARTA - MNCTV menghadirkan Kilau Raya MNCTV 35, perayaan musik dan hiburan yang mempertemukan para bintang lintas generasi. Dengan tema 'Keindahan Bersatu dalam Harmoni', acara ini disiarkan Live dari Studio RCTI+, Kebon Jeruk, pada 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB.

Menggabungkan aransemen musik megah, konsep visual memukau, dan beragam karakter pertunjukan, Kilau Raya MNCTV 35 menghadirkan sajian spesial yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan berbeda bagi pemirsa.

Deretan bintang yang akan tampil meliputi Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, JKT48, Gilga Sahid, Happy Asmara, Kangen Band, Caren Delano, Limbad, Pasheman’80, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, Dini KSB, dan Intan KDI. Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Harmoni Lintas Generasi: Kolaborasi Istimewa para Bintang

Segmen Harmoni Lintas Generasi mempertemukan Ayu Ting Ting, Inul Daratista, dan Iis Dahlia dalam penampilan spesial dengan visual bunga raksasa. Perpaduan karakter musik ketiganya menghadirkan sajian yang memadukan pesona dan energi panggung.

JKT48 juga akan mengeksplorasi sisi berbeda melalui penampilan khusus, termasuk kolaborasi bersama Gilga Sahid. Pertemuan dua karakter musik ini menawarkan warna baru dalam perayaan tersebut.

Harmoni Cinta: Momen Spesial Bersama Orang Terkasih

Harmoni Cinta menghadirkan kebersamaan para bintang dengan pasangan dan orang terkasih. Iis Dahlia akan tampil bersama Papa Satrio, Inul Daratista dengan Adam Suseno, serta Happy Asmara bersama Gilga Sahid. Kisah kasih Happy Asmara dan Gilga Sahid turut dihadirkan melalui Konser Cinta, sebuah penampilan yang menyampaikan perasaan melalui lagu dan ekspresi di atas panggung.

Harmoni Ayu Ting Ting: Perjalanan Sang Queen of Butterfly

Ayu Ting Ting akan menjadi sorotan melalui pertunjukan spesial yang mengangkat perjalanan sang Queen of Butterfly, dengan cerita seputar mimpi, cinta, dan kejutan. Selain penampilan musik, Ayu juga akan berinteraksi dengan Denny Darko dalam sajian yang memadukan hiburan dan unsur kejutan.

Harmony of Kangen: Nostalgia, Drone Show, dan Bambu Gila

Harmony of Kangen menghadirkan Kangen Band dengan deretan lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan musik pop Indonesia. Konser ini semakin istimewa melalui pertunjukan drone shoW berbentuk kupu-kupu serta kolaborasi Kangen Band bersama Ayu Ting Ting.

Atraksi Bambu Gila yang melibatkan Master Limbad, Pasheman’80, dan Adam Suseno juga akan menambah ketegangan di atas panggung. Perpaduan musik nostalgia dan aksi atraktif ini menghadirkan pengalaman hiburan yang berbeda.