Kilau Raya MNCTV 35: Perjalanan Sang Queen of Butterfly, Siap Tampil Memukau dalam Harmoni Ayu Ting Ting

JAKARTA - Konser Kilau Raya MNCTV 35 akan menjadi banyak kejutan dalam setiap segmennya dan banyak bintang tamu papan atas ternama tanah air yang tentunya layak dinantikan oleh para pemirsa setia.

Salah satu pengisi acara yang akan tampil di Konser Kilau Raya MNCTV 35, adalah Ayu Ting Ting yang akan siap tampil memukau dan akan menjadi sorotan melalui pertunjukan spesial yang mengangkat perjalanan sang Queen of Butterfly, dengan cerita seputar mimpi, cinta, dan kejutan. Selain penampilan musik, Ayu juga akan berinteraksi dengan artis lainnya dalam sajian yang memadukan hiburan dan unsur kejutan.

Kemeriahan HUT MNCTV ke-35, akan memberikan banyak warna dan kejutan-kejutan spektakuler yang siap menghibur para pemirsa dirumah dalam Kilau Raya MNCTV 35 dan mengusung tema “Keindahan Bersatu dalam Harmoni”, acara ini akan disiarkan secara langsung pada Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, serta dapat disaksikan melalui RCTI+.

Deretan bintang yang akan tampil meliputi Ayu Ting Ting, Inul Daratista, Iis Dahlia, JKT48, Gilga Sahid, Happy Asmara, Kangen Band, Caren Delano, Limbad, Pasheman’80, Vanny KSB, Mayangsari Ambyar, Dini KSB, dan Intan KDI. Seluruh rangkaian acara dipandu oleh Irfan Hakim dan Vega Darwanti.

Menggabungkan aransemen musik megah, konsep visual memukau, dan beragam karakter pertunjukan, Kilau Raya MNCTV 35 menghadirkan sajian spesial yang dirancang untuk memberikan pengalaman hiburan berbeda bagi pemirsa.

Saksikan Kilau Raya MNCTV 35, Rabu, 21 Oktober 2026, pukul 19.00 WIB, secara langsung dari Studio RCTI+, MNC Studios, Kebon Jeruk, hanya di MNCTV dan RCTI+.



(kha)

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