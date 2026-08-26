Road to Kilau Raya Hadir di Pati, Kota Kelima dalam Rangkaian Pesta Rakyat MNCTV

JAKARTA - Setelah sukses menyapa masyarakat di Tegal, Semarang, Mojokerto, dan Klaten, MNCTV kembali melanjutkan rangkaian Road to Kilau Raya (RTKR) ke kota kelima, yakni Pati.

Sebagai MNCTV Rumahnya Dangdut, Road to Kilau Raya Pati akan hadir pada Sabtu, 29 Agustus 2026, dengan pusat kemeriahan di Alun-Alun Pati. Pesta rakyat ini akan menghadirkan rangkaian aktivitas seru sejak pagi hingga malam, sekaligus menjadi momentum bagi MNCTV untuk semakin dekat dengan masyarakat Pati dan sekitarnya.

Kemeriahan RTKR Pati akan dimulai sejak pukul 07.00 WIB. Masyarakat dapat mengikuti Senam Sehat, menikmati Experience Carnival di Rumahnya Anak & Rumahnya Dangdut, menyaksikan Pawai Artis, serta mengikuti berbagai aktivitas menarik lainnya yang telah disiapkan untuk menghibur masyarakat dari berbagai usia.

Tidak hanya menghadirkan aktivitas untuk masyarakat, Road to Kilau Raya Pati juga akan dimeriahkan oleh sederet bintang. Irfan Hakim, Gilga Sahid, Limbad, The Virgin, Bagindaz, Shepin Misa, Prigel Pangayu, Vanny KSB, Wina KDI, dan Kiki Primadona siap hadir memberikan hiburan dan memeriahkan pesta rakyat di Alun-Alun Pati.

Road to Kilau Raya merupakan bentuk kedekatan MNCTV dengan masyarakat di berbagai daerah. Setelah hadir di Tegal, Semarang, Mojokerto, dan Klaten, kini kami membawa kemeriahan yang sama ke Pati.